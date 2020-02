NATO'dan Türkiye paylaşımı

NATO, Türkiye'nin üyeliğine yönelik sosyal medya hesabından "Biz ortak değerlere sahip bir aileyiz. Mütefiklerimizle barış ve istikrar için birliğiz. Türkiye NATO'dur" mesajlı bir destek videosu yayınladı.

"We are NATO" (Biz NATO'yuz) etiketiyle yayınlanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki görevleri Türkçe olarak anlatılıyor.

Videoda, Türkiye'nin NATO'nun "en aktif üyelerinden biri" olduğu belirtilirken, ülkenin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtiliyor.

Videoda ayrıca, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz" deniyor.

NATO is a family of common values.

We are united with our Allies for peace and stability.

#Turkey is NATO, #WeAreNATO pic.twitter.com/77Yx3qsQSr

— NATO (@NATO) February 20, 2020