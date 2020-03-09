NATO karargahında yeni koronavirüs vakası

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Brüksel'deki NATO karargahında görevli bir personelin KOVİD-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Brüksel'de görevli bir NATO personelinde yeni koronavirüs (KOVİD-19) vakası görüldüğünü açıkladı.

NATO karargahında görevli personelin KOVİD-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Lungescu, personelin kendini karantinaya aldığını ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

Lungescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüksel'deki #NATO karargahında bir görevlinin KOVİD-19 testinin pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını doğrulamış bulunuyoruz. Tüm personel bilgilendirildi. Durumu denetlemeye ve gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.