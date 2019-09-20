Nasrallah'tan şeyhlere: İran'la savaşı düşünmeyin

Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, Suudi Arabistan ve BAE’yi Yemen’den çekilmeye çağırdı. Nasrallah BAE ve Suudi Arabistan’ın İran’a karşı savaşta kazanma şansı olmadığını söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, televizyonda yayınlanan konuşmasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın İran’a karşı savaşta kazanma şansı olmadığını söyledi.

Nasrallah aynı zamanda Riyad ve BAE’yi daha fazla hava savunması almak yerine Yemen’deki savaşı durdurmaya çağırdı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah “İran'a karşı bir savaşa bahse girmeyin çünkü sizi yok eder” dedi. Nasrallah konuşmasında “Eviniz camdan ve ekonominiz camdan yapılmış. BAE'deki cam şehirler gibi” sözlerini kullandı.