Meksika’dan ABD Kongresi’ne siyasetle ticareti karıştırmama çağrısı

Meksika Devlet Başkanı, ABD Kongresine NAFTA yerine geçecek yeni ticaret anlaşmasını engellememeleri çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Kongresinin üyelerine Meksika, Kanada ve ABD arasındaki yeni ticaret anlaşmasını engellemeleri çağrısında bulundu.

Obrador, bugün yaptığı açıklamada ABD, Meksika ve Kanada arasında eski NAFTA anlaşmasının yerine geçecek olan yeni ticaret anlaşmasının ABD Kongresi'ndeki onay aşamasına seçim siyasetini karıştırmamaları için Kongredeki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin milletvekillerine çağrı yaptı.

Meksika Senatosu, Kanada ve ABD ile geçen yıl yapılan yeni serbest ticaret anlaşmasını halihazırda onaylamış bulunuyor.

