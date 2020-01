Libya'da Hafterciler BMC zırhlılarıyla dalga geçti

Türkiye, Mayıs 2019'da Libya’nın batısı ile başkent Trablus çevresini elinde tutan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Ulusal Mutabakat Hükümetine, BMC üretimi “Kirpi” adı verilen zırhlı araç ve ağır silah göndermişti.

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter'in destekçileri, ele geçirdikleri BMC zırhlılarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunarak dalga geçti. Paylaşımlardan biri şöyle:

Türk BMC'ye müşteri geri bildirimi:

Costumer feed back on the #Turkish #BMC.

1. slow maneuverability

2.badly armored

3. slow reaction time on the mounted gun

4. very weak front axel

5. Oils leaks in the gearbox

6. 3ed gear always gets missed while moving.

7. Back door gets stuck.

Maybe a weapon of terror not war pic.twitter.com/qriYRnjKoR

— M.LNA (@LNA2019M) January 9, 2020