Libya'da Hafterciler BMC zırhlılarıyla dalga geçti

Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yolladığı BMC zırhlılarını ele geçiren Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu askerleri zırhlılarla ilgili 'görüşlerini' sosyal medyadan paylaştı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 10 Ocak 2020 11:35

Türkiye, Mayıs 2019'da Libya’nın batısı ile başkent Trablus çevresini elinde tutan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Ulusal Mutabakat Hükümetine, BMC üretimi “Kirpi” adı verilen zırhlı araç ve ağır silah göndermişti.

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter'in destekçileri, ele geçirdikleri BMC zırhlılarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunarak dalga geçti. Paylaşımlardan biri şöyle:

Türk BMC'ye müşteri geri bildirimi:

  • Yavaş manevra kabiliyeti
  • Kötü zırh
  • Silahın yavaş tepki süresi
  • Şanzımanda yağ sızıntısı var
  • Arka kapı takılıyor