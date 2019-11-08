BM raporu: Türkiye Libya'ya uygulanan silah ambargosunu deliyor

BM raporuna göre Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor.

Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011 yılından beri Libya'ya uygulanan ambargoyu düzenli şekilde ihlal ettikleri öne sürüldü.

BM uzmanlarının hazırladığı rapora göre, üç ülke düzenli şekilde ve bazen açıktan, ambargo altındaki Libya'ya silah tedarik etti.

BM raporu, Fayiz el Serrac hükümetine destek veren Türkiye'nin, zırhlı araçlardan dronlara kadar çeşitli askeri teçhizat sağladığını iddia etti.

Ürdün ise geçtiğimiz nisan ayında Libya'nın başkenti Trablus'a saldırı emri veren General Halife Hafter'e bağlı birlikleri eğitmekle suçlandı.

Bir başka Hafter destekçisi BAE'nin ise Hafter kuvvetleri adına saldırı uçağı kullandığı öne sürülüyor. BAE'nin ayrıca, temmuz ayında Trablus'ta yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dahlinden şüpheleniliyor.

29 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunulan uzman raporunda, "Savaşan her iki tarafın da silah, askeri teçhizat ve teknik destek aldığı ve Libyalı olmayan savaşçıların silahlarla ilgili yaptırımlara uymadığı" ifadelerine yer verildi.

AFP haber ajansının ulaştığı gizli tutulan raporda uzmanlar ayrıca, Serrac ve Hafter'i destekleyen Suudi Arabistan ve Çadlı silahlı grupların da varlığı üzerinde durdu ancak bu grupların etkisinin sınırlı olduğunu kaydetti.