Küba'dan uluslararası uçuşlara yasak

Küba'da yeni koronavirüs salgınına karşı ülkeye yapılan uluslararası uçuş seferleri durdurulurken, ülke karasularında bulunan yabancı gemilerden geri dönmeleri talep edildi.

Küba, yeni koronavirüs salgınına önlem olarak ülkeye yapılan uluslararası uçuş seferlerini durdurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, ayrıca tüm yabancı gemilerden ülke karasularından çekilmesi talep edildi.

Başbakan Manuel Marrero, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Halkın sağlığına yönelik tehlike oluşturan tüm yolcuların ülkeye gelişini durdurmak zorundayız" diye konuştu.

Marrero, Küba'nın ticaret ve yardıma açık olduğunu sözlerine ekledi.

Küba, koronavirüse önlem olarak geçen hafta sınırlarını kısmen kapatmıştı.

Ülkede şu ana kadar 186 KOVİD-19 vakası görüldü. Salgından dolayı şu ana kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, ülkede şu ana kadar 2 bin 322 testin yapıldığını duyurdu.