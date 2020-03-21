Küba Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişini kısıtlıyor

Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel Bermúdez, dünyanın, teyit edilen Kovid-19 vakalarının hızla artışı nedeniyle 'eşi görülmemiş bir zorluk' yaşadığını belirtti ve halkın sağlığını güvence altına almak için derhal harekete geçeceklerini söyledi.

Küba Hükümeti, Kovid-19’a karşı alınacak önlemler konusunda Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez başkanlığında dün toplandı ve bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Başbakan Manuel Marrero Cruz, Başbakan Yardımcısı Roberto Morales Ojeda, Halk Sağlığı Bakanı José Ángel Portal Miranda başta olmak üzere pek çok kabine üyesi bakan katıldı.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Kovid-19’un yayılımını önlemek için yabancıların ülkeye girişinin kısıtlanması gibi bir takım önlemlere başvuracaklarını açıkladı. Küba Devlet Başkanı, dünyanın teyit edilen Kovid-19 vakalarının hızla artışı nedeniyle “eşi görülmemiş bir zorluk” yaşadığını belirtti ve halkın sağlığını güvence altına almak için derhal harekete geçeceklerini ve bu yüzden sadece kendi ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceklerini söyledi. Önümüzdeki Salı gününden itibaren Küba sınırlarını sadece kendi vatandaşlarına açmış olacak. Bu kısıtlamanın ilk etapta 30 gün olacağı belirtildi.

Alınan önlemler kapsamında ülkedeki sosyal aktivitelerin ertelendiğini de sözlerine ekleyen Diaz-Canel, sadece gerek duyulduğu zamanlarda dışarıya çıkılması, el ve yüz temizliği, gençlerin yaşlılara enfeksiyon bulaştırma risklerinden özenle kaçınması konusunda uyarılarda bulundu.

Son açıklanan verilere göre Küba’da şuanda teyit edilen 21 Kovid-19 hastası var, 716 kişi ise şüpheli durum kapsamında gözlem altında tutuluyor.