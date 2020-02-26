'Kıyamet senaryosu'na karşı 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı

Olası 'kıyamet senaryosu'na karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı. Crop Trust isimli depoda yaklaşık 1.05 milyon tohum bulunuyor. Tohumlar eski 18 derecede saklanıyor.

Norveç'in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları'nda bulunan ve olası bir "kıyamet senaryosu"na karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre, Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası'ndaki "Nuhun Gemisi" lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor.

Deponun müdürü Stefan Schmitz, iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği hızla düşürdüğünü ve insan soyunun devamını garanti altına almak için en az 2-3 milyon arası tohuma ihtiyaç duyulduğunu öne sürerek, "Şu anda bir acil durum söz konusu. Bitki tohumlarını yok olmadan korumamız gerekiyor. Şu anda bu işlemi yapıyor olmamız iklim değişikliği ve gıda üretimi konusundaki çekincelerin ne boyutlara vardığını gösteriyor" diye konuştu.

2004 yılında Almanya ve İskandinav ülkelerinin girişimleriyle kurulan Crop Trust deposu 4.5 milyon tohum kapasitesine sahip bulunuyor.