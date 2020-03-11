İsrailli haham: Koronavirüs onur yürüyüşüne katılanlara ceza

İsrailli bir haham, yeni koronavirüs salgınının 'tanrının LGBT onur yürüyüşüne katılanlara bir cezası' olduğunu öne sürdü.

İsrail'de Meir Mazuz adında bir haham, yeni koronavirüs salgını üzerinden LGBT'leri hedef aldı.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Mazuz, salgının "tanrının LGBT onur yürüyüşüne katılanlara bir cezası" olduğunu iddia etti.

Cumartesi günü bir dini okulda konuşan Mazuz, "Onur yürüyüşü doğaya karşı bir yürüyüştür, doğayı yaratan onlardan intikam alıyor" dedi.

Yürüyüşün gerçekleştiği tüm ülkelerde koronavirüsün görüldüğünü savunan Mazuz, 400'ün üzerinde vakanın görüldüğü Arap ülkelerinde yürüyüş yapılmadığı için salgının olmadığını iddia etti.

Mazuz, İran'da koronavirüs salgınının hızla yayılmasının nedenininse "şeytani ve İsrail düşmanı olması" olduğunu öne sürdü.

Mazuz, artık faaliyette olmayan aşırı milliyetçi Yachad partisinin de ruhani lideriydi.