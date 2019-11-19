İran'da internete erişim engeli sürecek

İran’da hükümet, benzin zammı protestoları sonrası getirilen internete erişim engelinin 'ikinci bir emre kadar devam edeceğini' açıkladı.

Benzin zammı nedeniyle başlayan eylemlerin sürdüğü İran'da İletişim Bakanlığı, cumartesi gecesi 24 saat süreliğine konan internet yasağının ikinci bir talimata kadar süreceğini duyurdu.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi, bakanlığın açıklamasından ayrı olarak yaptığı konuşmada “İnsanların öfkesinden haberdarım ve bunun getireceği sorunları da biliyorum” dedi.

İran vatandaşlarının şu an için yalnızca bankalar gibi ulusal kurumların internet sayfaları ile taksi çağırmak için kullanılan siteler ve yerel basın kuruluşlarının sayfalarına erişimi bulunurken, bu sitelerin de sıkı gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

ŞU ANA KADAR İKİ POLİS ÖLDÜ

İranlı Mehr Haber Ajansı, eylemlerde dün bir polis memurunun öldüğünü, iki polis memurunun yaralandığını bildirdi. İranlı yetkililer, şu ana kadar iki polis memuru ile bir göstericinin hayatını kaybettiğini teyit etti. İki gün önce de bir polis memuru, eylemler sırasında yaşamını yitirmişti.

ALMANYA'DAN EYLEMLERE DESTEK

İran'da süren gösterilere ilişkin Almanya hükümetinden açıklama geldi.

Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, “Federal Hükümet’e göre, şu an İran’da olduğu gibi insanların ekonomik ve politik taleplerini korkusuzca kamuoyuna taşımaları meşrudur. İran hükümeti güncel protestolara diyaloğa hazır olarak yanıt vermeli” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray da, İran'da yapılan eylemleri desteklediğini duyurmuştu.