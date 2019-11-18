ABD'den İran eylemlerine destek

ABD yönetimi, İran'da cuma günü başlayan benzin zammı protestolarına destek verdiğini duyurdu.

İran'da cuma günü başlayan benzin zammı protestolarına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray'ın basın sekreterliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'da yapılan eylemlere destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, kendilerini yönetmesi beklenen rejime karşı başlattığı barışçıl gösterilerde İran halkına destek veriyor. Göstericilere karşı kullanılan ölümcül şiddet ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz. Tahran nükleer silahlar ve füze programlarının fanatikçe peşinde koşarak ve terörizmi destekleyerek, yönetici sınıfın halkı terk etmesi ve kişisel güç ve zenginlik için savaş başlatmasıyla onurlu bir ülkeyi bir başka kötü hikayeye bulaştırdı" denildi.