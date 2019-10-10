İran, BAE ve Suudi Arabistan'dan harekat tepkileri

Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat başlatması nedeniyle İran Meclis Başkanı Türkiye ziyaretini iptal etti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı harekatın ardından Ankara’ya planlanan ziyaretini iptal etti. İran devlet televizyonu, Laricani’nin TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Türkiye’de toplantıya davet edildiğini ancak İran Meclis Başkanı’nın ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ise Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri harekatı kınadı. Devlet televizyonu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Riyad yönetiminin operasyonla ilgili endişesini Ankara’ya aktardığını bildirdi. Yetkiliye göre Suudi Arabistan operasyonun bölgesel güvenlik ve barışa tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Barış Pınar Harekatı’nı kınadı. Devlet ajansına göre BAE, Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge tesis etmek için başlattığını operasyonu kınadı.