İran ABD üssünü vurdu, Kasım Süleymani toprağa verildi

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı toprağa verildi.

ABD saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı, İran'ın verdiği füzeli yanıt sonrası toprağa verildi.

Süleymani'nin naaşı İran'da memleketi Kerman'da yerel saat ile sabah 6'da toprağa verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, NBC'nin dış haberler baş muhabiri Richard Engel, "sembolizmin açık olduğunu, İranlıların şehitlerinin intikamını aldıktan sonra defin işlemini gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Gazeteci Jenan Moussa da "füze saldırılarının Süleymani'nin öldürüldüğü saatte başlatıldığını, füze saldırılarının ardından da naaşının gömüldüğünü ve bunun sembolik olduğunu" aktardı.