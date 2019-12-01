Irak'ta parlamento kabinenin istifasını onayladı

Irak'ta Ekim ayından itibaren devam eden eylemleri takiben hükümetin istifası gerçekleşti.

Irak parlamentosu bugün Adil Abdül Mehdi hükümetinin istifasını onayladı. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten yeni bir başbakan atamasını isteyeceğini söyledi.

Abdül Mehdi'nin istifasını talep eden eylemlerin diğer talepleri arasında yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi bulunuyordu.

Ülkede internete erişim sınırlandırılırken, yetkililer İran Büyükelçiliği'nin ateşe verilmesinden ve resmi tesislere saldırılardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan emişti.

Irak Sağlık Bakanlığı'na göre, kitlesel mitingler sırasında 400 kişi yaşamını yitirirken, 15.000'den fazla kişi de şiddetli çatışmalarda yaralandı.