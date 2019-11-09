İngiltere'de kamyon arkasında ölü bulunanların kimlikleri açıklandı

İngiliz polisi, Essex kentinde bir kamyonun arkasında ölü bulunan 39 Vietnam vatandaşının kimliğini açıkladı.

İngiltere'nin Essex kentinde bir kamyonun arkasında ölü bulunan 39 Vietnam vatandaşının kimlikleri açıklandı.

Essex polisinden yapılan açıklamaya göre, kurbanların ikisi 15 yaşındayken, en yaşlı kurban 44 yaşında.

Polis Şefi Yardımcısı Tim Smith, öncelikle kurbanların yakınlarına haber verildiğini, yas tutmaları için belli bir süre verildikten sonra isimlerin kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Essex'te 23 Ekim tarihinde alınan bir ihbar üzerine bir sanayi sitesindeki kamyonun arkasında 39 ceset bulunmuştu.

Olayla ilgili şoför Maurice Robinson ve kamyonu Belçika'da limana götürdüğü kaydedilen İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı.

Vietnam'da da olayla ilgili 8 kişi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.