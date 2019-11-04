İngiltere'de kamyonda bulunan 39 cesede ilişkin Vietnam'da 8 gözaltı

İngiltere'nin Essex kentinde bir kamyonun arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam'da sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Vietnam'da Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau, polisin İngiltere'de bir kamyonun arkasında bulunan 39 cesede ilişkin sekiz kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Vietnam Haber Ajansı’nın (VNA) aktardığına göre Cau, "Şüphelilerden öğrendiklerimizden yola çıkarak, insanları İngiltere'ye yasa dışı yollardan sokan bu çetelerle mücadele etmek ve bu çeteleri ortadan kaldırmak için soruşturma açacağız. Şu an yapılabilecek en iyi şey, olayın sonuçlarıyla ilgini gerekeni yapmak ve yakınlarının cansız bedenlerini alan ailelere yardım etmek" dedi.

Vietnamlı emniyet yetkilileri, gözaltına alınan sekiz kişinin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi.

Olayla ilgili daha önce iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamyonun arkasında bulunan cansız bedenlerin çoğunun Vietnam uyruklu kişilere ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de de olaya ilişkin şoförün ardından bir kişi daha tutuklanmıştı.