'HSBC Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor'

İngiltere merkezli HSBC bankasının, ekonomik kriz ve Türk lirasındaki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'den ayrılma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Londra merkezli HSBC bankasının, Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, bankanın ülkede yaşanan ekonomik gidişat ve Türk lirasındaki istikrarsızlık nedeniyle bu seçeneği değerlendirdiğini öne sürdü.

Kaynaklar, bankanın, başkan Noel Quinn'in maliyet düşürücü önlemleri kapsamında Ermenistan, Yunanistan ve Umman gibi ülkelerden de çekilme veya bankayı satma seçeneğini masaya yatırdığını söyledi.

Bankanın, yerli bir müşteri bulması durumunda Türkiye'de bulunan kuruluşlarını satabileceği, ancak son kararın henüz verilmediği kaydedildi.

HSBC sözcüsü, konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.