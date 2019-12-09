Fransa'da genel grev beşinci gününde

Fransa'da genel grevin 5. gününde yurt içi ve yurt dışı ulaşım hatlarının üçte birinin kapalı kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fransa'da 5 Aralık'ta 'emeklilik reformu'na karşı başlatılan genel grev 5. gününe girdi.

Grevin başlamasından bu yana yerel ulaşım hatlarının yanı sıra Thalys ve Eurostar gibi bölgesel ve uluslararası taşımacılığın da eylemlerden etkilendiği kaydedilirken, Paris'in toplu taşıma işletmesi RATP, web sitesinden "Önümüzdeki günlerde toplu taşımadan kaçınılmasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Paris'teki banliyö trenlerinin yalnızca üçte birinin çalışacağını kaydeden RATP, kentteki 16 metro hattından 10'unun kapalı olacağını, 4'ünün sınırlı hizmet vereceğini aktardı.

Uluslararası sefer düzenleyen hızlı trenlerin ise neredeyse dörtte birinin çalışmayacağı belirtildi.