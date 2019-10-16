Fransa Dışişleri Bakanı: 9 IŞİD'li Suriye'nin kuzeyindeki bir kamptan kaçtı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat başlatmasının ardından başlayan IŞİD tartışması sürüyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bir kamptan 9 IŞİD'li kadın kaçtı" dedi.
Le Drian, ayrıca "IŞİD tutuklularına ev sahipliği yapan kamplar tehdit altında değil" ifadesini kullandı.
Fransız bakan, "Suriye'de tutuklu bulunan IŞİD mensuplarının yargılanmasına ilişkin yasal çerçeveyi görüşmek üzere Irak'a gideceğim" diye konuştu.