Erdoğan'dan IŞİD açıklaması: Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak bir harekatta yer almayacağını açıklayıp bölgeden çekilmeye başlamasının ardından cezaevlerindeki binlerce IŞİD'li teröristlerin durumu ile ilgili olarak, "Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan rakamlar var. Burada bulunan DEAŞ'lılar var. Burada bulunan DEAŞ'lıların kontrolünü elimizden çıkarmak istiyoruz diyarlar. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyaretinin öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

ABD’NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ

“Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Bu zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil, Sayın Trump çekilmeyi emretmişti ama bu biraz gecikti. Amerikalı heyet ve bizim heyetimiz bölgede görüşmeleri yapıyordu. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik ve bu kararlılığımız sürdürüyoruz.”

FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ HAPİSHANELERDE BULUNAN IŞİD’Lİ TERÖRİSTLERİN SAYISI

“Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan rakamlar var. Burada bulunan DEAŞ’lılar var. Burada bulunan DEAŞ’lıların kontrolünü elimizden çıkarmak istiyoruz diyarlar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor.”

TRUMP İLE GÖRÜŞME

“Önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Türkiye ABD arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından birisi de F-35. Bu görüşmemizde bunu karara bağlamak, biz hala parçaları gönderiyoruz. Ödemelerde de bir aksaklık yapmıyoruz. Bunu ele alacağız ve konuşacağız. Temennim, görüşmemizde bunu bir karara bağlamak.”