Evo Morales: Fiili hükümetin güvence vermesi durumunda Bolivya’ya hemen döneceğim

Darbenin ardından Bolivya’yı terk etmek zorunda kalan Morales, verdiği bir söyleşide güvencenin sağlandığı durumda Bolivya’ya hemen döneceğini söyledi.

Bolivya’da gerçekleşen ABD yanlısı darbenin ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan Evo Morales Sputnik Mundo’ya verdiği söyleşide Bolivya’ya dönebilmek için çalıştığını, cunta hükümetinin kendisine güvence vermesi durumunda hemen döneceğini söyledi.

Morales çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında uluslararası arabuluculardan kendisinin dönmesi için müzakereler başlatmalalarını istemişti.

Morales, İspanyolca yayın yapan Sputnik Mundo’ya şöyle dedi:

Bize ABD’nin benim dönüşüme karşı olduğu söylendi. Bana sorarsanız ben hemen yarın dönmek istiyorum. Fiili hükümetin bize güvence vermesini bekliyoruz, eğer bana bir şey olursa bunun sorumlusu geçiş hükümeti olacaktır.

'SİLAHLI KUVVETLER İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN MUAF TUTULAMAZ'

Morales ülkenin silahlı kuvvetlerinin protestolara olan müdahalelerin sorumluluğundan muaf olmadığını söylerken geçiş hükümetinin eylemleri bastırmak için orduyu kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta kendine Başkan Jeanine Anez, eylemlere müdahale eden polis ve askerlerin her türlü soruşturmaya karşı dokunulmazlıkları olduklarını beyan eden bir KHK çıkartmıştı. Eylemlerde askerler ve polis tarafından bugüne kadar en az 23 kişi öldürülürken 700’den fazla insan yaralandı.

Morales, “Silahlı Kuvvetler’in şunu bilmesini isterim ki uluslararası normlar, yaptıkları eylemlerden kendilerini muaf kılan her türlü yasa ve KHK’nın üstündedir. Yaptıkları insanlık suçudur.” dedi.

'EĞER BARIŞI SAĞLAYACAKSA ADAY OLMAM'

Bolivya’nın kendisi için her şeyden önce geldiğini söyleyen Morales, şöyle konuştu:

Eğer (ABD ve Bolivya’nın cunta hükümeti) benden bu kadar korkuyorlarsa, bir sonraki seçimlerde aday olmam. Eğer barışın sağlanması için yapabileceğim bir şey varsa bunu yapmaya hazırım.

Bolivya’da Morales’e karşı düzenlenen faşist darbenin ardından darbe yanlısı Kendine Başkan Jeamine Anez, meclisin 3’te 2’sini oluşturan Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi üyelerini asker zoruyla meclisten atıp, sadece bir düzineden daha az temsilcinin katıldığı bir oturumda kendi kendisini Devlet Başkanı ilan etmişti.