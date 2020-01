Eski danışmanından Trump'ı zora sokacak iddia

Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, yeni çıkacak kitabında, 'Başkan Donald Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini' yazdığı iddia edildi.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen “Olayın Olduğu Yer” (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Trump’ın kendisine, “Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini” söylediğini iddia etti.

ABD Senatosunda Trump’ın yargılanması devam ederken gündeme düşen iddianın, pazartesi sabahından itibaren Kongrede geniş şekilde yankılanması bekleniyor.