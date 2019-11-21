Eski Alman Cumhurbaşkanı’nın oğlunu öldüren kişi neden yaptığını açıkladı

Dün, eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in oğlunu bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, öldürme sebebi olarak von Weizsacker ailesinin Vietnam Savaşı’nda kullanılan ‘Agent Orange’ın geliştirilmesinde rolleri olduğunu söyledi.

Almaya’da dün eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in oğlu Fritz von Weizsacker, işlediği bir ders sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayeti işleyen kişi, Almanya merkezli Bild’in haberine göre von Weizsacker ailesinden intikam almak için Fritz von Weizsacker’i öldürdü.

Habere göre cinayetin sebebi eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in Vietnam Savaşı’nda ABD tarafından kullanılan ve kurbanlarına ve ekosisteme kuşaklar boyunca süren kalıcı hasara neden olan kimyasal silah “Agent Orange”ı geliştiren Boehringer Ingelheim’ın yöneticisi olması. Bild, Fritz von Weizsacker’in ölümünün, kimyasal silah Agent Orange’la bağlantılı olduğunu aktardı.

Boehringer Ingelheim firması II Dünya Savaşı'ndan sonra Fritz Fischer gibi Nazi savaş suçlularını istihdam etmesiyle de biliniyor.

1984-1994 yılları arasında Federal Almanya Cumhurbaşkanı ve eski Batı Berlin Belediye Başkanı olan Richard von Weizsacker 2015 yılında 94 yaşında ölmüştü.

Dr. Fritz von Weizsacker, dahili tıp ve gastroenteroloji alanında uzmanlaşmıştı.

Von Weizsacker ailesi Almanya’nın çeşitli dönem devlet kademelerinde yer almış önde gelen soylu aileleri arasında geliyor.