Eski Almanya Cumhurbaşkanı Weizsacker'in oğlu öldürüldü

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in 59 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürüldü.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in oğlu Dr. Fritz von Weizsacker dün gece ders anlatırken bıçaklanarak öldürüldü.

Weizsacker derse katılanlardan birinin saldırısına uğradı. Dersin ortasında von Weizsacker’a yaklaşıp onu bıçaklayan saldırganın 50'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.

Bir polis sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, “Henüz saldırının nedeniyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz” dedi.

1984-1994 yılları arasında Federal Almanya cumhurbaşkanı ve eski Batı Berlin belediye başkanı olan Richard von Weizsacker 2015 yılında 94 yaşında ölmüştü.

Dr. Fritz von Weizsacker, dahili tıp ve gastroenteroloji alanında uzmanlaşmıştı.