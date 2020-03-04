Esad: Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanlığımız olmadı, mevcut ihtilaf akıl dışı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye'ye karşı herhangi bir saldırgan tutum benimsemediklerini, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ise akıl dışı olduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Russia-24 kanalına verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'ye karşı hiçbir zaman saldırgan tutum beslemediklerini söyleyen Esad, iki ülke arasında yaşanan ihtilafın akıl dışı olduğunu kaydetti.

Esad, "Suriye'nin Türkiye'ye karşı beslediği büyük veya küçük düşmanlıklar nelerdir? Herhangi bir düşmanlık yok... Suriyeli-Türk aileler ve hayati ortak çıkarlar mevcut. Kültürel alışveriş tarihte hep oldu, yani iki taraf arasında ciddi anlaşmazlıklar olması bizim için akıllıca değil" açıklamasında bulundu.