Erdoğan ve Trump'ın görüşme tarihi kesinleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan "Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, yapılan açıklamada, "İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi.

Trump ise, Erdoğan ile telefonda "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurguladı. ABD Başkanı, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok IŞİD üyesinin yakalandığını söyledi." dedi.

'GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Trump, görüşmede "Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını" belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019