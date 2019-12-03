Erdoğan Avrupalı liderlerle görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Londra'da Avrupalı liderler Emmanuel Macron, Angela Merkel ve Boris Johnson'la Suriye'ye dönük harekatı görüşmek üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün NATO Liderler Zirvesi öncesi üç Avrupalı liderle görüşecek.

Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı görüşme, saat 15.00'de Johnson’un Başbakanlık Konutu’nda gerçekleşecek.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, bir buçuk saat planlanan görüşmede üç lider, “Suriye’de kalıcı değiliz” diyen Erdoğan’dan Suriye'den çekilme takvimi, Suriyeli Kürtlerle ilişkiler, IŞİD ile mücadele stratejisi ile IŞİD’li tutuklularla ilgili eylem planını öğrenmek istiyor.

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki kaygılarını gidermeye yönelik “güvenlik hamlelerinin” konuşulabileceği, Türkiye’nin askerlerini çekmesi halinde bölgede Avrupalı askerlerin konuşlandırılması gibi önerilerin de ele alınabileceği belirtildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere, Türkiye’nin Suriye’ye dönük askeri harekatını kınayarak, Ankara’dan askeri operasyonları durdurmasını talep etmişlerdi.

NATO ZİRVESİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Bu akşam başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Buckingham Sarayı’nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından ağırlanacak olan liderler daha sonra Johnson’un ev sahipliği yapacağı resepsiyona katılacak.