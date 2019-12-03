NATO zirvesi öncesi ‘Türkiye’ uyarısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye NATO'nun Baltıklar ve Polonya'ya yönelik savunma planlarını engellemeyi bırakması çağrısında bulundu.

NATO’nun 70’nci yıl zirvesi öncesi İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken Reuters haber ajansına mülakat veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye’ye mesajım şudur, bu müdahale planlarında yol almamız gerekiyor ve bu, onların kendi özel kaygılarıyla engellenemez” şeklinde konuştu.

Esper “İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, daha büyük meselelere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Daha büyük mesele de NATO’nun hazırlıklıklı olma halidir. Herkes Türkiye’nin ajandasını onaylama niyetinde değil. Herkes onların tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmüyor” dedi.

Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeyi reddedeceğini yazmıştı.

Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelere toplantı öncesi 5. madde hatırlatmasında bulunmuştu.