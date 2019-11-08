El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise infaz

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polis, sokak ortasında 150 kurşunla infaz edildi.

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.

Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo N.'nin, Lopez’i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo’nun oğlunu serbest bırakmıştı.