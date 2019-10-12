Ekvador Devlet Başkanı'ndan eylemcilere 'diyalog' teklifi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkede bir haftayı aşkın bir süredir devam eden eylemlerin aktörlerinden olan yerli halkın liderlerine aracısız diyalog teklif etti.

Ekvador'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı ülke çapında başlayan eylemler 9'uncu gününe girdi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, eylemlerde ön sıralarda yer alan yerli halkın liderlerine aracısız diyalog çağrısında bulundu.

Akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığı kararnamenin müzakereye açık olduğunu belirten Moreno, şunları kaydetti:

"Şiddeti durdurmak için bir dakika bile tereddüt edilmez. Ülke ve kırsal kesimin sorunları için çözüm bulmak zorundayız. Yerlilerin liderlerine direkt benimle diyalog kurmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname ile ilgili oturup konuşalım, kaynakların nerelere harcanması gerektiğini ve bunlara en çok kimin ihtiyacı olduğunu ele alalım. Farklılıkların çözümü için çaba harcayalım. Ülkenin sükunetini geri kazanması lazım. Halkımız diyaloğa gönüllü olduğumuzu bilsin."

Protestoların öncülerinden olan Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) ise, hükümete diyaloğun başlayabilmesi için polis şiddetinin bitmesi ve söz konusu kararnamenin geri çekilmesini şart koştuğu bir mektup yolladı.