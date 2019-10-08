Ekvador'da eylemler sürüyor

Ekvador'da devlet başkanı Lenin Moreno'nun kemer sıkma politikalarına karşı eylemler devam ediyor. Ülkenin başkenti Kito'ya ulaşan binlerce kişi, hükümetin IMF politikalarına son vermesine dek eylemden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Moreno, eylemi 'Correa ve Maduro'nun darbe planı' olarak niteledi.

Ekvador'da devlet başkanı Lenin Moreno'nun IMF politikalarına karşı eylemler sürüyor.

Ülkede yerli halk ve sendika üyelerinden oluşan binlerce kişi, diğer kentlerden yola çıkarak başkent Kito'da bulunan tarihi meydana ulaştı. Eyleme katılanlar, hükümetin kemer sıkma politikalarını bırakmasına dek eylemi sürdüreceklerini belirtti.

AKARYAKIT SÜBVANSİYONLARI KESİLDİ, ULAŞTIRMA İŞÇİLERİ GREV İLAN ETTİ

Moreno, kemer sıkma politkaları kapsamında akaryakıt sübvansiyonlarını iptal ettiğini açıklamıştı. Kararın ardından ülkedeki toplu taşıma işçileri, 5 gün önce ülke çapında genel greve çıkıldığını duyurmuştu.

Moreno, akaryakıt sübvansiyonlarının ülke ekonomisini zarara uğrattığını ve bunların kesilmesiyle 60 milyar doların 'kurtulacağını' savunuyor.

Hükümetin, sübvansiyonları yeniden gözden geçireleceği sözü vermesinin ardından toplu taşıma işçileri, grevi sonlandırma kararı aldı.

YERLİ HALKIN EYLEMİ SÜRÜYOR

Başkente ulaşan yerli halkınsa eylemleri devam ediyor. Eylemde "örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez" sloganları atılırken, genel grev için çağrılar sürüyor.

Eylemin başlangıcından bu yana 477 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Eylemcilerin başkentte polisle çatışmaları sürüyor.

OHAL İLAN EDEN MORENO: CORREA VE MADURO DARBE PLANLIYOR

Eylemlerin büyümesinin ardından OHAL ilan eden Moreno, devam eden eylemlerden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'yı sorumlu tuttu. Correa'nın Maduro'yu ziyaret için Venezuela'yı ziyaret etmesini 'kanıt' olarak sunan Moreno, eylemleri 'Maduro ve Correa'nın Ekvador'u istikrarsızlaştırma çabasının bir parçası' olarak yorumladı.

Moreno, "(Maduro ve Correa), yerli halkı araç olarak kullanarak darbe girişiminde bulunuyor" açıklamasında bulunurken, hükümet binasının geçici olarak Guayaquil kentine taşındığını duyurdu.