Ekvador’da genel greve karşı OHAL ilan edildi

Ekvador’da ulaştırma işçilerinin genel grevi ve IMF politikalarına karşı büyüyen kitlesel eylemlerin ardından Devlet Başkanı Moreno OHAL ilan etti.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 03 Ekim 2019 22:41

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun IMF planlarına uymak için salı günü duyurduğu kemer sıkma yasasına karşı tepki büyüyor.

Ülkede kitlesel eylemler düzenlenirken, Moreno’nun son akaryakıt sübvansiyonlarını iptal etmesinin ardından toplu taşıma işçileri bugün ülke çapında genel greve çıktı.

Binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin ardından Moreno, olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Moreno’nun akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırmasının ardından litresi 3,7 dolar olan dizel yakıt 8,14 dolara çıkmıştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çarşamba gecesi, Ekvadorlular ülkenin başkenti Quito'da Cumhurbaşkanlığı sarayına yürüdüler. Binlerce kişinin katıldığı eylem polis müdahalesine rağmen, Saray'ın bulunduğu Plaza Grande'de devam etti.

Büyük halk tepkisi karşısında hükümet, eğitim faaliyetlerinin askıya alınacağını duyurdu.

 