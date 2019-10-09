Ekvador’da hükümet başkentten kaçtı

Ekvador’da IMF karşıtı gösteriler devam ederken hükümet başkent Kito’dan kaçtı. Ekvador Devlet Başkanı Moreno, başkenti geçici süreliğine Guayaquil’e taşıdığını açıkladı. Guayaquil aşırı sağcıların kalesi olarak biliniyor.

Ekvador’da Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun IMF ile anlaşmasına karşı gösteriler devam ediyor. Binlerce yerli başkent Kito’da Ulusal Meclis binasının çevresinde eylem yaptı. Sağcı Moreno ise başkenti Kito'dan Guayaquil’e taşıdığını açıkladı.

Moreno, ülke çapındaki kitlesel protesto gösterilerinde azalma olmadığını gerekçe göstererek ülkenin başkentini geçici olarak Kito'dan Guayaquil'e taşıdığını ve faaliyetlerini bir süre burada sürdüreceğini duyurdu. Guayaquil ülkede aşırı sağın kalesi olarak biliniyor ve ordunun deniz kuvvetlerinin ana kışlası bu kentte bulunuyor.

600 KİŞİ GÖZALTINDA

Resmi açıklamalara göre Ekvador'da geçen Perşembe gününden beri süren gösterilerde 600 kişi gözaltına alındı. Ölü ve yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gösteriler sırasında en az 3 kişinin öldüğü iddia ediliyor.

CORREA’DAN DARBE SUÇLAMASINA YANIT

Öte yandan Moreno’nun ülkede darbe yapmaya çalışmakla suçladığı eski devlet başkanı Rafael Correa, Ekvador’da gerçekten büyük bir huzursuzluk olduğunu, bunun nedenininse IMF anlaşması olduğunu söyledi.

Belçika’da yaşayan Correa “O kadar yalancılar ki kendileriyle çelişiyorlar. Ülkedeki gösterileri benim Brüksel’den bir iPhone’la yönlendirecek kadar güçlü olduğumu söylüyorlar” dedi.

teleSUR’un haberine göre Moreno’nun Ekvador halkına ihanet ettiğini belirten Correa “Gerçek şu ki ülkede büyük bir sorun var. Bir yandan IMF ile yapılan anlaşma, motorin fiyatının iki katına çıkarılması gibi ağır tedbirler, diğer yandan da zenginlerin ödedikleri vergilerin düşürülmesi. İnsanlar buna dayanamıyorlar. Gerçek bu” dedi.

ABD VE GUAIDO'DAN MORENO'YA DESTEK

Altı gündür Ekvador’da süren gösteriler nedeniyle Moreno, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ve eski Ekvador Devlet Başkanı Correa’yı kendini devirmeye çalışmakla suçlamıştı. Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin lideri Juan Guaido da Moreno’ya desteğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Ekvador hükümetine destek verdi.

