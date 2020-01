Bolivya'da darbe yönetimi Küba ile diplomatik ilişkileri durdurdu

Bolivya’da devlet başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan darbenin ardından kurulan cunta hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldığını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, “geçici hükümet”in Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın "son kabul edilemez yorumları" ve "Küba'nın Bolivya Anayasal Hükümeti'ne ve onun demokratik sürecine karşı sürekli düşmanlık ve kin beslemesi" iddiası gösterildi.

Cunta yönetimi iş başına gelir gelmez Bolivya'daki Kübalı doktorları hedef almıştı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Bolivya'dan Kübalı hekimlerin çıkarılmasının bilançosunu açıkladı.

Rodriguez Parrilla, Kübalı hekimlerin darbe sonrası Bolivya'da şiddete uğraması sonucu ülkelerine dönmelerinin ardından iki ayda Bolivya'daki 454 bin 440 tıbbi müdahalenin durdurulduğunu belirtti.

Sadece iki ay içinde ülkedeki yaklaşık bin kadının tıbbi destek olmadan doğum yaptığını dile getiren Bruno Rodriguez Parrilla, yapılamayan cerrahi girişim sayısının 5 bine ve yapılamayan göz ameliyatı sayısının 2 bin 700'e ulaştığını duyurdu.

Bolivya'nın darbe hükümetinin "kabul edilemez yorumlar" diye nitelediği paylaşımında Küba Dışişleri Bakanı, açıkladığı verilerin sadece sayılardan ibaret olmadığını sözkonusu olanın insan hayatı olduğunu vurguladı.

Dos meses sin brigada médica cubana en #Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y + de 2 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 22, 2020