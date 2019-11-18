Küba’nın Tıbbi Tugayları Ekvador ve Bolivya’yı terk ediyor

Bolivya’daki darbenin ardından 4 Kübalı sağlık emekçisinin gözaltına alınması sonrası Küba Tıbbi Tugayı ülkeye geri çağrıldı. Ekvador’da ise ABD yancısı Moreno hükümetiyle Küba arasındaki tüm tıbbi anlaşmalar feshedildi. İki ülkenin de sağlık altyapısının oluşturulmasında Kübalı doktorların çalışmaların büyük payı var.

Küba dün verdiği kararla Bolivya’daki tüm sağlık personelini anavatana geri çağırma kararı verdiğini duyurdu. Bolivya’daki ABD destekli darbenin ardından 4 Kübalı sağlık emekçisi ‘darbe karşıtı eylemleri finanse ettikleri’ iftirası üzerine tutuklanmıştı.

Bu sabah erken saatlerde Bolivya’dan kalkan ikinci uçuşla tutuklanan 4 Kübalı sağlık emekçisinin içlerinde olduğu 207 kişilik Tıbbi Tugay üyesi Havana’daki José Martí Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Küba Halk Sağlığı Bakanı Yardımcısı Alfredo Gonzales, dönen sağlık emekçilerine yaptığı konuşmada, “Bolivya’nın üzerine salınan vahşeti yakından hissettik. Sizler o insanlarla (Bolivya halkıyla) hiçbir alakası olmayan insanların nefretine ve gayrimeşru tacizlerine maruz kaldınız.” dedi.

‘ENTERNASYONALİST GÖREVLERİMİZDEN KİMSE ŞÜPHE DUYAMAZ’

Bakan Yardımcısı kimsenin enternasyonalist misyonlarından şüphe duyamayacağını söyleyerek “Kübalılar en zor durumlarda, depremlerde, kasırgalarda ve salgınlarda diğer halkların yanında oldu” dedi.

4 Kübalı sağlık emekçisi anavatanlarına geri döndü

Evo Morales’in seçilmesinin ardından 17 bin 648 Kübalı sağlık emekçisi Bolivya’da 73 milyon sağlık operasyonu ve 1 milyon 529 bin 301 ameliyat gerçekleştirdi.

Küba’nın Tıbbi Tugayı’nın 4 üyesi geçtiğimiz gün El Alto’da kiralarını ödemek için bankaya gittikleri esnada Bolivya’daki cunta kuvvetleri tarafından tutuklanmıştı. Darbeciler, sağık emekçilerinin üzerindeki kira parasının ‘darbe karşıtı eylemleri finanse etmek’ için kullanıldığı iddia edilmişti.

EKVADOR’DA BOLİVYA’DAN ÖĞRENDİ, ABD YACISI HÜKÜMET ANLAŞMALARI FESHETTİ

Öte yandan Ekvador’un sağcı hükümeti Küba Halk Sağlığı Bakanlığı’yla imzalanmış 6 anlaşmayı iptal etti.

Ekvador Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Küba'ya yönelik suçlamalarda bulunurken, “Endişelerimizden biri ülkeye giren yabancı insanlarla ilgiliydi. Öğreniyoruz ki Küba Hükümeti'nin resmi pasaportlarını kullanarak ülkeye giriş yapan bir dizi insan var” dedi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı ise Ekvador’un kararının ardından “ABD hükümetinin Küba'nın onlarca ülkede sağlık alanında ortaya koyduğu uluslararası işbirliğini geçersiz kılma ve sabote etme kampanyaları, Kübalı emekçilerin yardımsever ruhunu ve dayanışma çabalarını gösteren verileri gizleyemez” açıklamasında bulundu.

Ekvador’daki tıbbi tugay, bu ülkenin 24 ilinden 23’ünde bulunan 382 çalışanı ile faaliyet gösteriyordu.

İki ülke arasındaki tıbbi işbirliği 1992 yılında başladı. Daha sonra, Haziran 2006'da, 153 çalışanın katılımıyla “Mucize Operasyonu” başladı. Bu program ile 4 bin 609 katarakt ve 118 bin 575 pterji hastası dahil 168 bin 543 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Aynı şekilde, Küba Ekvador’daki acil durumlarda ve felaketlerde yardım sağladı: 1986’da şiddetli yağışlar, 2001’de dang salgını ve 16 Nisan 2016’da meydana gelen deprem mağdurlarına yardım için Kübalı sağlık emekçileri büyük kampanyalar yürüttü.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tıbbi işbirliğinin başlangıcından bu yana 6 milyon 749 bin 666 tıbbi konsültasyon, 212 bin 360 cerrahi müdahale olduğu, 3 bin 548 doğum yapıldığı ve 100 bin 84 doz aşı yapıldığı bildirildi.