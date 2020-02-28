Azerbaycan’da ilk 'yeni koronavirüs' vakası

Azerbaycan’da ilk yeni koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı.
Cuma, 28 Şubat 2020 14:30

Reuters haber ajansı Azerbaycan'da ilk yeni koronavirüsü vakasının görüldüğünü duyurdu.

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