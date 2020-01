Avustralya KP: Halkın ihtiyaçları hiçe sayılıyor

Avustralya’da tüm kıtayı saran yangınlar sürüyor. Avustralya Komünist Partisi Ulusal Başkanı Vinnie Molina’nın görüşlerine başvurduk. Molina, yangının bir felakete dönüşmesi ile ilgili konuşulmayanları hatırlatıyor: 'Zamanında İngiliz sömürgeciler en kurak kıtaya pamuk, pirinç ekerek kuruttular. Şimdi ise maden tekelleri ve ABD ile ortak silah endüstrisi çevre tahribatına devam ediyor' diyor.

Avustralya’nın dört bir yanını kaplayan yangınlar sürüyor. Son yılların en korkunç yangını olarak kayıtlara geçen ve neredeyse beş aydır süren yangın nedeniyle 10 milyon hektarın üzerinde alan kül oldu. Ormanların, bitki örtüsü ve hayvanların yok olduğu bir çevre tahribatına, ciddi boyutlarda can ve mal kaybına yol açan, büyük şehirleri dumana boğan yangın nedeniyle tüm ülke alarm halinde. En büyük tahribat ise ülkenin en kalabalık eyaleti olan New South Wales’te yaşandı. Yüzlerce ev yıkılırken, itfaiye gönüllüleri dahil toplamda 27 kişinin hayatını yitirdiği bildirildi. İklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklığın ve güçlü rüzgarların da her sezon çıkan yangınların bu kez bir felakete dönüşmesinde payı olduğu dile getiriliyor.

Üstelik ülkede yaz mevsiminin henüz başı yaşanıyor. Önümüzdeki haftalarda da yangının sürmesi bekleniyor. Yaşanan yıkım karşısında halk da hem yangınlara müdahale etmek hem de hükümetin etkisiz kalmasını protesto etmek için eyleme geçti. New South Wales Yangın ve Kurtarma Departmanı’nın Başbakan Morrison’u iklim değişimi ve riskler konusunda uyardığı, fakat uyarıların geçiştirildiği basına yansıdı. 2018’de göreve gelen sağcı Liberal Parti başkanı Morrison ırkçı, göçmen karşıtı ve emekçi düşmanı politikalarıyla biliniyor.

HALKIN İHTİYAÇLARI HİÇE SAYILIYOR

Avustralya Komünist Partisi, yaptığı açıklamada Morrison koalisyon hükümetinin krize müdahale etmekteki yetersizliğini eleştirirken, yetkililerin eylemsizliklerini konunun ciddiyetini görmezden gelmelerine bağladı. “Morrison Hawaii’deki tatilini yalnızca bir gün kısa kesti ve o da sırf halkın yarattığı basınç sayesinde olabildi. Komünist Parti federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin krize müdahale ediş biçimlerini ve halkın ihtiyaçlarını hiçe sayar tutumlarını mahkum ediyor” denen açıklamada kapitalizmin ve Avustralya’daki tüm siyasi partilerin halkı yüzüstü bıraktığı ifade edildi. Açıklamada merkezi bir planlamaya ve yenilenebilir enerjiye doğru planlı bir geçişe ihtiyaç olduğu belirtildi.

İTFAİYE BÜTÇESİNDE YAPILAN KESİNTİLER

Açıklamada aynı zamanda “Kırsal İtfaiye Hizmetleri” bütçesinden geçmişte yapılan kesintiler hatırlatılarak, kaynakların halkın güncel ihtiyaçları için seferber edilmesi gerektiği belirtildi. Yangın nedeniyle pek çok gönüllünün de söndürme çalışmalarında görev aldığı ve bu esnada çeşitli zorluklarla karşılaştıkları eklendi. Hükümet kamusal görevini yerine getirmeye, gönüllüleri de desteklemeye çağırıldı.

Türkiye Komünist Partisi de Avustralya halkına ve komünistlerine dayanışma dileklerini ileten bir mesaj paylaştı.

ANA AKIM BASIN GERÇEKLERİ SAKLIYOR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz ve geçtiğimiz Ekim ayında İzmir'de düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısında partisini temsilen bulunan Avustralya KP Ulusal Başkanı Vinnie Molina, soL’a verdiği bilgilerde, yangınlar hakkında ana akım basının gerçek bilgileri saklama eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor ve maden tekellerinin rolünü vurguluyor.

Avustralya hükümetlerinin maden şirketlerine vergi muafiyeti gibi teşvikler vererek madenlere neredeyse serbest erişim sağladığını belirten Molina, “Halk suya ulaşamazken bu şirketlere su veriliyor” diyor.

EN KURAK KITAYA PAMUK EKTİLER

“Avustralya en kurak kıta, ancak buna rağmen zamanında İngiliz sömürgeciler pamuk gibi, pirinç ve diğerleri gibi uygun olmayan tohumları getirdiler. Nehirler kururken tarım işletmeleri değerli su kaynaklarına erişebiliyordu. Avustralya ekonomisi ulusal kaynakların ihracı ve hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi. Hükümetler ulusal sanayiyi, üretim sektörlerini bitirdiler. Çok uluslu tekeller ise hükümetin izin verdiği türlü oyunlar aracılığıyla vergi bile vermeden cirit atıyor. Bizse ulusal kaynaklarımız kamulaştırılmalı diyoruz.”

SAVAŞ ENDÜSTRİSİ KARBON SALINIMINA KATKIDA BULUNUYOR

Sıcaklıkların yüksekliği, yılın en kurak zamanına denk gelmesi gibi tehlikeyi artıran faktörlere dair Molina, bugünkü sonuçta rol oynayan bu faktörlerin kendiliğinden gelişmediğini hatırlatıyor. “Avustralya kömür üzerinden elektrik üretimine bağlı. Toplam karbon salınımının %6’sı Avustralya’dan. Bunun %50’si ise maden endüstrisinden kaynaklanıyor. Ayrıca Avustralya’nın ABD ile yakın arkadaş olduğu savaş endüstrisi de buna katkıda bulunuyor.”

LİBERALER DE, İŞÇİ PARTİSİ DE ÖRGÜTLENMEYİ ENGELLEDİ

Hem sağcı liberal koalisyon hükümetlerinin hem sosyal demokrat İşçi Partisi hükümetlerinin örgütlenmeyi engelleyen yasalar çıkardığını belirten Molina, ülkede bazı eyaletlerin halkın tepkilerini önlemek için protesto yasaklarını devreye soktuklarını söylüyor. “Ne yazık ki halkın çoğu umutsuz ve olanları ana akım basından takip ediyor, onlara inanıyor. İşçi sınıfını partisi olarak bizim önümüzde halka bir alternatif sunmak üzere çok büyük bir görev duruyor” diye ekliyor.