Aşı karşıtı grup bir çocuğun gripten ölümüne neden oldu

ABD'de aşı karşıtı grup, 4 yaşında bir çocuğun gripten ölümüne neden oldu.

ABD'nin Kolorado eyaletinde bu sene gripten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti. Ölen ilk çocuk okul çağında, ikincisi ise (Najee) 4 yaşındaydı.

Najee’nin annesi aşı karşıtı bir facebook grubunun üyesi.

Najee’den önce diğer iki kardeşine test yapılarak grip tanısı konulmuştu.

Najee de bir hafta sonra yüksek ateş ve havale şikayetleriyle acil servise götürüldü. Yaşam desteğine alınmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Najee’nin annesinin grup içi yazışmalarından anlaşıldığı kadarıyla hekimin Najee’nin kardeşlerine antiviral bir ilaç reçete ettiği ancak annenin bunun yerine aşı karşıtı grubun önerdiği vitaminleri, bitki ve sebzeleri (mürver ve bahçe nanesi gibi) kullandığı anlaşılıyor.

Sözü edilen facebook grubu “zorunlu aşılamayı durdurun” diyor. 178.000’den fazla üyesi var ve ana sloganı da “yaşamı aşılar değil, immün sistemi korur” şeklinde.