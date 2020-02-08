Aşı karşıtı gericilerden Yeditepe’de etkinlik: Üniversite etkinliği reddetti

Aşı karşıtları Yeditepe Üniversitesin’de herhangi bir bilimselliğe dayandırmadıkları bir sempozyum düzenleyeceklerini duyurdu. Yeditepe Üniversitesi’yse sempozyumun kendileriyle ilgili olmadığını açıkladı.

Halk sağlığını tehdit eden yanlış bilgiler yayan aşı karşıtları I.Uluslarası Aşı Gerçekleri Sempozyumu’nun Yeditepe Üniversitesin’de yapılacağını duyurdu. Katılımcıları arasında hiçbir bilimsel eğitimi olmayan ve AIDS hastalığının reddi ile ilgili kampanyalar yürüten televizyon programı sunucusu Joan Shenton, HPV aşısının yan etkilerine ilişkin bilimsel olmayan açıklamalarıyla bilinen Mario Lamo-Jimenez, Dr. Hakkı Kumuşoğlu, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” savunucusu olan ve kendini “Homeopati uzmanı” olarak tanıtan Dr. Hasan Gökhan Şentürk’ün bulunduğu 1. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu sosyal medyadan büyük tepki gördü. Katılımın ücretli olduğu ve gerici uygulamaların propagandif ve spekülatif bir biçimde konu edileceği ücretli etkinliğin Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacağının duyurulmasının ardından üniversite yönetimi yoğun tepkilerin hedefi oldu.



Tepkilerin ardından açıklama yapma ihtiyacı olan üniversite yönetimi etkinlikle herhangi bir ilişkisi olduğuna dair beyanları reddetti. Ancak halk sağlığı düşmanı etkinliğin kurgulayıcıları sempozyum için Yeditepe Üniversite’sinin kendilerine salon verdiğini iddia etti.

Açık bir şekilde üniversitenin adresinin ve ulaşım nasıl sağlanacağı konusunda bilgi verilen söz konusu etkinliğe Üniversitenin resmi twitter hesabından “Böyle bir etkinliğimiz bulunmamaktadır ve yok hükmündedir. Lütfen ilgili paylaşımları hukuki olarak olumsuz sonuçlar yaratmaması için hızlıca kaldırırsanız seviniriz. Teşekkürler” açıklamasında bulunuldu.

Merhaba, üniversitemizin onayladığı bir etkinlik ya da yer sağlanması söz konusu değildir. — YeditepeÜniversitesi (@YeditepeUni) February 8, 2020

‘Asigercekleri.com’ adlı internet sitesi üzerinden yayınlanan etkinlik programında ‘Vaxxed’ adlı belgeselinde gösterilmesi planlanıyor. Andrew Wakefield adlı kişiye ait olan belgesel film İngiltereden bilimsel bir dayanağı olmadan araştırmalar yaptığı gerekçesiyle kovulan, lisansları elinden alınan kişiye ait.

‘ÜNİVERSİTE SAĞ OLSUN SALONLARINI VERDİLER’

Bilimselliğin ayaklar altına alındığı etkinliğe dair canlı bağlantı üzerinden yayınlanan videoda konuşan organizatörlerden ve konuşmacılardan Su Asaad şunları söyledi:

“Kısa zamanı olanları çok bekletmek istemiyorum. Şimdiden konuya gireceğim. Sonra uzun uzun konuşuruz sohbet ederiz, sorular vs. Bir sempozyum düzenliyorum, I. Uluslarası Aşı Gerçekleri Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi’nde 8 Mart tarihinde olacak. 100 tl gibi bir ücret koymak durumunda kaldık. Çünkü yurt dışından konuklarım var. Onların uçaklarını ve otellerini karşılıyorum. Vaxxed filminin gösterimi olacak ve onun içinde bir ücret ödedik. Türkçe alt yazım hakkını satın aldık. Diğer belgeselimizde ‘Kurban Edilen Genç Kızlarımız’. Bu HPV aşısıyla ilgili bir belgesel. ‘Asigercekleri.com’dan bilet satın alabilirsiniz, şu an sadece havale seçeneği açık. Çok yakında kredi kartı da devreye girmiş olacak. Sempozyuma anneleri, babaları, çocukları ve aşı sonrası mağdur olmuş insanları bekliyorum. Yeditepe Üniversitesi sağ olsun salonlarını verdiler”.



BU NE BİLİMSİZLİKTİR!

Üniversite tarafından yapılacağı yalanlanan etkinliğin tanıtım videosunda konuşan Su Asaad adlı aşı karşıtı şöyle devam etti:

”Ben 2011 yılında HPV aşısı olmuştum. Fakat sonra çok ciddi nörolojik semptomlar yaşamaya başladım, epilepsi nöbetlerine varacak kadar. Uzun süre neden olduğunu çözemedim. Araştırmaya başladığımda bu aşıyla aynı zamana yani son doz HPV’ye denk geliyor. Yüzlerce yazılmış bu konuda kitap var. Kızların hikayesinin ağlayarak okudum. Aynı şeyleri yaşadığımız için hem sevindim hem de üzüldüm. Yurtdışında ‘Same Max’ kuruluşuna ulaştım. Bu kuruluş çocukların HPV aşısından incinmiş ailelerin bulunduğu bir kuruluş aralarında sağlık çalışanları da var. Ben birçok yerde iyileşmek için neler yaptığımı anlattım. Chicago'da çocuk aşılarıyla ilgilide eğitim almış oldum. Özellikle çocuklarda karma aşısı sonrası incinenler… Karma aşısı öncesi 100 kelime konuşan çocuk artık konuşamıyor ve yüreyebilen ise yürüyemeyebiliyor. Neden bazılarında bu gerçekleşiyor yani genetik mi değil mi gibi birçok şeyi öğrendim. Çok fazla soru var ama cevaplayan yok”.