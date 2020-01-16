Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkese uymayı kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter'in ateşkese uymayı kabul ettiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile Bingazi'de görüştükten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Maas açıklamasında Hafter'in mevcut ateşkese uymayı kabul ettiğini ve Berlin Konferansı'na katılmak istediğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Twitter'dan "Bugün Libya'yı ziyaretim sırasında General Hafter Berlin'deki Libya konferansının başarısına katkı sağlamak istediğini ve genel anlamda katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Mevcut ateşkese uymayı kabul etti" diye yazdı.

