ABD’nin İran’a ‘Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın’ mesajı gönderdiği iddia edildi

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin kendilerine ‘Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın’ mesajı gönderdiğini iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdurrahim Musevi düzenlediği basın açıklamasında, ABD'nin düşürülen İHA’sı ve buna yönelik misillemesiyle ilgili konuştu. ABD'li yetkililerin İran'a "Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın." şeklinde mesaj yolladığını iddia eden Musevi, Tahran yönetiminin buna "Eğer bir vurursanız 10 yersiniz." şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Musevi, savaşın başlatmanın ABD'nin elinde olduunu fakat bitişin İran'a bağlı olacağını söyledi. Komutan "Çatışma başlarsa inisiyatif bizim elimizde olacaktır ve belirlediğimiz zamana kadar çatışmalar devam edecektir." dediı.

Söz konusu İHA 20 Haziran'da Umman Körfezi kıyısında İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle atılan füzeyle vurularak düşürülmüştü.

ABD’yse söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından Twitter'dan paylaştığı mesajında Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." demiş ve yapılacak bir saldırıda 150 kişinin öleceğini öğrenince vaz geçtiğini söylemişti.