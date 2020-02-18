ABD'den YPG'ye uyarı: Türkiye'ye karşı sizi korumayız

Gazeteci Murat Yetkin görüştüğü ABD'li kaynaklarının ABD'nin Türkiye'ye karşı kendilerini korumayacakları konusunda YPG'ye uyarıda bulunduğu belirttiğini söyledi.

ABD resmî kaynakları, İdlib'e ilişkin yaşanan Ankara-Moskova gerilimi nedeniyle Türkiye’nin yanında tavır almaları sürecinde, YPG’yi de Türkiye ile çatışmaya girmeleri halinde kendilerini korumayacakları konusunda uyardıklarını açıkladı.

YetkinReport’a konuşan ABD kaynaklarına göre, Suriye topraklarında temas kurulan YPG’ye, Suriye’deki Amerikan güçleri tarafından verilen desteğin Türk askeriyle girilecek çatışmaları kapsamadığı, Türk askeriyle çatışmaya girmeleri durumunda kendilerine destek verilmeyeceği bildirildi.

Bu konuda bilgi veren üst düzey bir yetkili, YPG’ye “açıkça ve birden fazla defa”, herhangi bir ihtilaf halinde kendilerini Türkiye’ye karşı tercih etmeyeceklerini de bildirdiklerini söyledi.

YPG’ye sadece IŞİD ve El Kaide benzeri terör örgütlerine karşı kullanılması kaydıyla askeri yardım verdiklerini belirten kaynak, bunu sıkı şekilde denetime aldıklarını kaydetti.

Kaynak, son zamanlarda Türk yetkililerle yapılan toplantılardan Washington’a giden raporlarda da 17 Ekim’de Ankara’da varılan Türkiye-ABD anlaşmasının ihlal edildiğine, ya da “Fırat’ın Doğusuna” dair şikâyete de rastlanmadığını söyledi.

'HAREKATA KARŞI ÇIKTIK AMA TÜRKİYE'NİN VARLIĞI ŞU AN KRİTİK'

ABD'li kaynak, “Washington’un karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin [Suriye’ye] girişi [Barış Pınarı harekâtı] iki hedefe ulaşmasını sağladı. İlk olarak, Türkiye’nin Kuzey Doğu Suriye’nin önemli bir bölümünde [kurduğu] askeri varlığın, Suriye’de daha sonraki gelişmeler için kritik önem taşıdığı görüldü. İkincisi de ABD’nin YPG’yi Türkiye’ye karşı savunmayacağı görülmüş oldu; YPG’lilerin en azından bir kısmının bunun tersine olan inancı, Türkiye için de endişe kaynağıydı” açıklamasında bulundu.

'HATAY'A PATRIOT GÖNDERİLEBİLİR'

“Sınıra, mesela Hatay bölgesine yerleştirilecek Patriot bataryaları hava savunmasını sağlayabilir” diyen kaynak, “S-400’lere rağmen Türkiye’ye Patriot göndermeye mi karar verdiniz?” sorusuna "Biz değil. Ama bazı NATO üyeleri gönderebilir. Göndermek isterlerse ABD olarak bizim itirazımız olmaz" yanıtını verdi.