ABD Temsilciler Meclisi DİK, yaptırım tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısı Dış İlişkiler Komisyonu tarafından kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu (DİK), Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekatıyla ilişkili Türk yetkililere ve savunma sanayisiyle ilişkilendirilen bankalara yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Tasarı ABD Temsilciler Meclisi DİK Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Komisyon'daki Cumhuriyetçilerin lideri Michael McCaul tarafından hazırlanmıştı.

Komisyonda kabul edilen tasarı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatla ilişkilendirilen Türk yetkililere ve savunma sektörüyle ilişkilendirilen bankalara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıda ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına yönelik yaptırım uygulanması maddesi de yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa ABD silahlarının, Suriye'de operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satışı engellenecek.

Tasarıyı sunanlardan Engel, "Önerdiğimiz yaptırımlar Erdoğan'ı, uluslararası güvenliğe yönelik bu korkunç yıkımdan sorumlu tutacak. Kongre de Başkan Trump'ın kararının felaket sonuçlarına karşı iki partinin de desteklediği biçimde çalışmaya devam etmelidir" yorumunu yapmıştı.

