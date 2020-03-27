ABD Temsilciler Meclisi 2,2 trilyon dolarlık destek paketini onayladı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık destek paketi Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisi ülke tarihinin en kapsamlı destek paketini onayladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık destek paketi ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Çarşamba günü Senato'dan geçen paket ABD Başkanı Trump'ın onayından sonra yürürlüğe girecek.

Vaka sayısının Çin'i ve İtalya'yı geçtiği ABD'de hastanelerde sağlık emekçileri koruyucu malzeme ve ekipman bulamıyor.



Pakette hastanelere gerekli ekipmanın sağlanması, hastane ve sağlık kuruluşlarına 100 miyar dolar yardım yapılması, ABD'lilere doğrudan ödeme yapılması, salgından en fazla etkilenen sektörlere 500 milyar dolarlık yardım yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

