ABD Merkez Bankası koronavirüse karşı önlem olarak sınırsız tahvil alımı yapacak

Fed, ABD ekonomisinin yeni koronavirüs salgınından etkilenmesini önlemek adına sınırsız tahvil ve kıymet alımına yönelik bir program uygulanacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni koronavirüse karşı önlem paketini açıkladı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Fed, ülke ekonomisinin salgından etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla sınırsız tahvil ve kıymet alımı yapacak.

Söz konusu paketin, Fed'in tarihinde aldığı en büyük çapta önlem olduğu belirtiliyor.

Fed, bugün yaptığı açıklamada, tarihinde ilk defa şirket bonosu satın alacağını ve Ana İşletme Kredi Programı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Fed'in yalnızca bu hafta 375 milyar dolar değerinde (günlük 75 milyar dolar) hazine tahvili ve 250 milyar dolar (günlük 50 milyar dolar) mortgage destekli tahvil alacağı kaydedildi.