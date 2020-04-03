475 sağlık çalışanının imzasıyla: Talepler deklarasyonu

Hekim, hemşire, diş hekimi, teknisyen, aile hekimi, eczacı ve takımın daha pek çok bileşeni. 475 sağlık çalışanı yeni koronavirüs salgınının ülkemizde hızla ilerlemesine karşı 10 maddelik bir talepler deklarasyonu yayınladı.

475 sağlık çalışanı, hekiminden hemşiresine, diş hekiminden teknisyenine yeni koronavirüs salgınının ülkemizde hızla ilerlemesine karşı 10 maddelik bir talepler deklarasyonu yayınladılar.

Kısa bir süre süre önce 600’den fazla sağlık çalışanının koronavirüse bağlı olarak hastalandığının bildirildiği koşullarda üç gün önce ilk sağlıkçı yaşamını yitirmişti.

Taleplere ve isimlere şu siteden ulaşılabilir:

http://talepediyoruz.net/

Sağlık çalışanlarının talepleri şunlar:

1) Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır.

2) Tanı konulup ayaktan tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet garantisine alınmalıdır.

3) Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca arttırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır.

4) Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır.

5) Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır.

6) Gebeliği olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır. İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir.

7) Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir kısmı Kovid-19’lu hastalardan ayrılmalıdır.

8) Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır.

9)Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır.

10) Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi Kovid-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir.

Deklarasyonu ileri süren sağlık çalışanları

A. Meral Genç Doktor

A.Seda Karahan Hekim

Adliye Sözkesen Hemşire

Adviye Filiz Karahan Eczacı

Ahmet Bakır Hekim

Ahmet Borazan Radyoloji Teknikeri

Ahmet Hamdi Demir Hekim

Ahmet Mehlepçi Aile Hekimi

Ahmet Ozan Özgen Eczacı

Ahmet Selçuk Atalay Doktor

Ahmet Soysal Hekim, Halk Sağlığı Uzmanı

Ahmet Tanrıkulu Doktor

Akif Akalın Halk Sağlığı Uzmanı

Alattin AYDOĞDU Sosyal Çalışmacı

Ali Çiftçi Sosyal Hizmet Uzmanı

Ali Haydar Temel Hekim, acil tıp uzmanı

Ali Kemal Akgül Hemşire, Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi

Ali Kuserli Psikiyatrist

Ali Ozan Erdem Laborant

Ali Rıza Ayder Doç. Dr., Üroloji Uzmanı, Bozyaka Eğt.ve Araş. Hastanesi eski başhekimi

Ali Rıza DEMİRBULAT Hekim

Ali Rıza Karabulut Hekim

Ali Yeniocak Hekim, Nöroloji Uzmanı

Alper Tecer Psikiyatrist

Altan Ozkaya Hekim

Altay Köken Tıp doktoru

Arda Kurşunoğlu Uzm. Eczacı

Asena Yılmaz Doktor

Asil Çoban Eczacı

Aslı ARAS Ebe

Aslı Çönkü Doktor

Aslı Kısakürek Diş hekimi

Aslıhan Çakaloğlu Uzman Hekim

Asuman İkibudak Hekim

Atilla Özdemir Hekim

Aybüke Kara Hemşire

Ayca Yaganglu Doktor

Aykut Sağır Psikolog

Ayla Cora Hemsire

Aynur Kavak Hemşire

Aynur kucuksahin Memur

Aynur Ökten Hemşire

Ayse Ozturk Hekim, İş Sağlığı

Aysun İnan Sosyal Hizmet Uzmanı (SES İş Yeri Temsilcisi )

Aysun Şahin Ebe

Ayşe Erdem Hemşire

Ayşe Yetişen Hemşire

Ayşegül Turanlı Doktor

Ayşenur Aydoğan Yentürk Hekim

Aytül Erkul Hekim

Azimet Özdemir Hekim

Bahar Boğa Veri Giriş Personeli

Bahtiyar Kaymak Röntgen Teknisyeni

Barış Veli Akın Doktor

Başak Karagöz Okutan Klinik Psikolog

Batuhan ÇEVİRGEN Doktor

Bedir Bozkurt Eczane personeli

Begüm Alyürük Hekim

Begüm Kıran Diş hekimi

Belis Tozlu İntern

Belma Kaya Bekfelavi Hekim

Berfin Güler Psikolog

Berkay Ünlü Hekim

Berna Arapaslan Doktor

Berrin Banu Bıçakçı Hemşire

Betül Kuyucu Jin. Op. Doktor

Bilgehan AÇIKGÖZ Akademisyen (Halk sağlığı uzmanı)

Birsen Sarıgeçili Acil Tıp Teknisyeni

Burak İsmanur Psikolog

Burcu Erçakmak Güneş Hekim

Burcu H. Kaya Doktor

Burcu Taşar Hekim

Burçin Cihan Dr. Klinik Psikolog

Büşra Özlükan Çimen Ebe

Bülent Cengiz Prof. Dr., Gazi Üni.Tıp Fak. Nöroloji AbD

Bülent Kundak Hekim, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Sevim Sağlık Personeli

Büşra Eker Diyaliz Hemşiresi

Can Kayabal Aile Hekimi

Canan Bakırcı Doktor

Candan Coşkun Hekim

Cansu Bakır Hemşire

Cansu Kaymak Hemşire

Cansu Yıldız Hemşire

Cem Kılınç Eczacı

Cem Taylan Erden Hekim

Cemil Uygur Prof. Dr., Üroloji Uzmanı

Cemre Naz Bakır Eczane İşçisi

Cenk kavut Diş hekimi

Ceren Atlı Doktor

Ceren Göker Doktor

Ceren Günenç Beşer Doktor

Ceylan Demir Sekreter

Cumhur İzgi Hekim

Çağatay Bölgen Hekim

Çağlayan Üçpınar Tıp Doktoru

Çiğdem Alaca Hemşire, Muğla Üni.Fethiye Sağlık Y.O. Öğretim Üyesi

Çiğdem Arı Sağlık öğrencisi

Çiğdem Çiftçi Hemşire

Çiğdem Kafkas Diş hekimi

Çiler Büyükatalay Doktor

Damla Burcalı Radyoloji teknikeri

Damla Yeşilpınar Araştırma Görevlisi

Defne Satgan Gouban Psikolog

Demet Şenol Fizyoterapist

Deniz Akın Hemşire

Deniz Arık Binbay Psikiyatrist

Deniz Kılıçlıoğlu Aile Hekimi

Derman Boztok Emekli Hekim, Halk sağlığı uzmanı

Derya Göçmen Sekreter

Dilan Kartal Hemşire

Dilara Karakaya Diyetisyen

Dilay Tunca Doktor

Dilek Hilal Ant Hekim

Duran Kıymazaslan Akademisyen

Duygu Tekin Psikolojik Danışman

Duygu Yirmibeş Hekim

Ebru Basa Aile Hekimi

Ebru Hasanoğlu Hemşire

Ebru Kavak Özkasap Hemsire

Ebru Tombak Doktor

Ece Sonay Karaman Hemşire

Eda Mermi Hekim, dahiliye uzmanı

Eftal Yıldırım Hekim

Egemen Acarkol Eczacı

Egemen Aktaş Doktor

Ekin Sönmez Psikiyatrist

Ekin Yılmaz Radyoloji Teknikeri

Ekrem Talay Hekim

Ela Eminkahyagil ÖzçelikHekim, dermatoloji uzmanı

Elcaniye GezekDoktor

Elif Deliceo Doktor

Elif Ruşen Hekim, Dahiliye Uzmanı

Elif Sevinç Hemşire

Elif Seymen Pratisyen Hekim

Elif Tetik Acar Hemşire, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi Örgütlenme Sekreteri

Elif Uzer Psikolog

Elifcan Karacan Hekim

Emel Filik Öztürk Hemşire

Emel Güneş Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üni.Tıp Fak.

Emine Özdemir Hemşire

Emir Güzel Eczacı

Emrah Kırımlı Aile Hekimi

Endam Köybaşı Psikiyatrist

Ender Düzcan Prof. Dr., Patoloji Uzmanı

Enes Kırval Hemşire

Engin Köse Uz. Hemşire

Eralp Çevikalp Hekim

Eren Ezgi Gevher Psikiyatrist

Erendiz Atasü Prof.(Emekli Ecz.)

Erhan Nalçacı Prof. Dr., Hekim

Esengül Basa Hekim

Esra Dere Ebe

Esra Emral Ateşçi Hekim

Esra Kaya Sekreter

Esra OkanDoktor

Evrim Gökçe Fizyoterapist

Eylem Çalışkan Hemşire

Eylem Ergün Becerik Hemşire

Eylem Eroğlu Hemşire

Eylem Yentürk Göğüs Cerrahisi Ar.Gör.

Ezel İnselöz Hekim, Anestezist

Fadime Düzgöl Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Fadime Keskin Doktor

Fadime Sağlam Röntgen teknisyeni

Fahri Arslan Hekim

Faruk Küçük Tıbbi Laborant

Fatih İyibaşlar Yardımcı Sağlık Hizmetleri

Fatih Öztemel Acil Tıp Teknisyeni

Fatma Figen Ermiş Hemşire

Feride Tuğçe Elibol Hemşire

Ferihan Menendiz Hemşire

Feriyde Çalışkan Acil tıp doktoru

Figen Demirtaş Başhemşire

Filiz Budak Hemşire

Filiz Emir Biyolog

Filiz Gürbüz Hekim

Filiz Özdemir Diş Hekimi

Fulya Arman Eczacı

Funda Aydıner Tıbbi sekreter

Fürüzan Yazıcı Psikolog

Gamze Özdemir Hemşire

Garip Özelsoy Hekim

Gaye İflazi Hemşire

Gerçek Delikan Ebe

Gizem Çetiner Hemşire

Gökçe Cihan Üstündağ Dr. Öğr. Üyesi, Eczacı

Gökçe Gülizar Akyüz Psikoloji Öğrencisi

Gökçe Silsüpür Doktor

Gönül Arslan Klinik Destek Personeli

Gülseven Seven Emekli Anestezi Teknisyeni.

Gülümser Arslan Hemşire emekli

Gül Batum İntörn doktor

Gül Esen İçten Prof.Dr., Hekim

Gül Polat Hekim

Gül Şendil Prof.Dr.,Psikoloji

Gülay Erken Emekli hemşire

Gülay Sevindik Tıbbi sekreter

Gülçin Koç Hekim

Gülden Varan Prof.Dr.,Radyoloji

Güler Cevizci Kır Hemşire

Gülistan Bodur Hemşire

Gülperi Pütgül Köybaşı Psikiyatrist

Gülseren Atal Hemşire

Gülseren Kılıçcıoğlu Sağlık teknikeri

Güneş Puryaz Psikolog

Habibe Bala Diyaliz

Hafize Dilek Altındiş Hemşire

Hakan Uçar Hekim,radyoloji uzmanı

Halil Özdemir Tıp doktoru

Haluk Köse Diş hekimi

Hasan Andaçoğlu Emekli Doktor

Hasan Ilgaz Hekim

Hasan Semih Bilgin Psikiyatrist

Hasret Kılıç Uzman Odyolog

Hatice Akalay Hemşirelik Öğrencisi

Hatice Eracar Klinisyen

Hatice Foell Nurse Practitioner

Hatice Öztürk Hemşire

Havva Öztürk Hemşire

Hayati Yaşar Şimşek Doktor

Hazal Zelin Tepe Stajyer Fizyoterapist

Heybet Aslanoğlu Radyoloji Teknikeri

Hidayet Topal Hekim, ortopedi uzmanı

Hidayet Ünal Uzman hekim

Hikmet Gencel Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri

Humeyra Durdu Hekim

Hülya Erdoğan Ebe

Hülya Kantarcı Hekim, radyoloji uzmanı

Hülya Yılmaz Diş Hekimi

Hüseyin Güven Hekim

Hüseyin Özdemir Sağlık Memuru

Hüseyin Topaloğlu Hekim

İdil Zorbozan Diş hekimliği öğrencisi

Ismahan Bozbey Doktor

Işıl Yıldırım Urgenç Eczacı

İbrahim Denizkıran Hekim, göğüs cerrahisi uzmanı,Bursa Şehir Hastanesi

İbrahim Temel Pratisyen hekim

İlkay Ayhan Altıntaş Diş hekimi

İlker Belek Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı

İlker Töral Hekim, KBB uzmanı

İlknur ünlü Hemşire

İnci Özgür İlhan Prof. Dr., Psikiyatri Uzmanı

İncilay Erdoğan Hekim

İsmail Oytun Hekim,ortopedi uzmanı

İsmet Gülüm Atılgan Hekim

Jale Dağlı Hekim

Kaan Günal Hekim

Kader Tekin İntern doktor

Kadriye Yaşar Halk sağlığı çalışanı

Kemal Biner Sağlık Çalışanı (Tekniker)

Kemal Köroğlu Doktor

Kemal Köroğlu Doktor

Kıymet Yılmaz Hemşire

Kutsiye Kıpal Hemşire

Kübra Gün Hemşire

Lale Açar Fizyoterapist

Levent Tasyikan Hekim

Levent Tuncel Hekim, radyoloji uzmanı

Leyla Demircan Hemşire

M.Buğra Üstündağ Eczacı

Malik Ejder Özpınar Ürün tanıtım temsilcisi

Mehmet Atal Anestezi Teknikeri, SES kurucu üyesi

Mehmet Aygen Doktor

Mehmet Kayacan Eczacılık

Mehmet Kızıldereli Hekim

Mehmet Özdoğan Prof.Dr., Genel Cerrahi

Mehmet Tapkan Hekim

Mehmet Yusuf Yaman Güvenlik Görevlisi

Mehmet Yünsel Pratisyen Hekim

Mehtap Türkay Halk Sağlığı Uzmanı

Melahat Sönmez Psikiyatrist

Melike Aktemur Hemşire

Melike Küçükbostan Laboratuvar çalışanı

Melis Yılmaz Psikolog

Melisa gülcan Fizyoterapist

Melisa Yeniocak Tıp Öğrencisi

Meral Kayan Hemşire

Mert Kara Sosyal Hizmet Uzmanı

Merve Nur Akyürek Hemşirelik

Merve Oytun Hekim, iç hastalıkları uzmanı

Merve Sezer Hemşire

Metehan Çakır Sağlık öğrencisi

Metin Akkoyun Doktor

Mevlüt Özkaran Sağlık Yönetimi

Mihriban Demir Sekreter

Mine Berkoğlu Emekli doktor

Mine Ece Trak İşyeri Hekimi

Mine Güneş Hemşire

Mine Önal Hekim

Murat Aydın Özel güvenlik

Murat Bolat Pratisyen Hekim/ Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı

Murat Kaynaroğlu Diş Hekimi

Murat Öçalan Hemşire

Mustafa Bahçalı işyeri hekimi

Mustafa Can Keskin Ecza Teknikeri

Mustafa Demirci İdareci

Mustafa Göbüt Aile Hekimi

Mustafa Güven Sağlık öğrencisi

Mustafa Hoş Biyomedikal

Mustafa Karaca Hekim

Mustafa Temir Tıbbi Mümessil

Mustafa Torun Hekim, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Mücahit Altuntaş Hekim, İç Hastalıkları Uzmanı

Müge Azizoğlu Fizyoterapist

Müge Padır Doktor

Müjgan Durmuş Hemşire

Mümine Varmış Hemşire

Münevver Özcan Hemşire

Münir Çelik Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi

Naci Sakarya SES Çanakkale Şubesi

Nalan Cengiz Doktor

Nalan Oğuzhanoğlu Prof.Dr.,Psikiyatri

Namık Kemal Sinanoğlu Hekim

Nazan Ural Perfüzyonist

Nazmiye Atalan Sosyal Hizmet Uzmanı

Necati Dedeoğlu Prof. Dr.

Nergiz hafızoğlu Sağlık öğrencisi

Nermin Sezgin Ebe

Nermin Usta Hemşire

Nesli Zağlı Psikolog

Nezire Öztürk Hemşire

Nilay Karaoğlu Veri Giriş Personeli

Nilgün Çaylayık Hemşire

Nilgün Güner Hekim, KBB uzmanı

Nilüfer Kök Tıp Doktoru

Nisan Pınar Kaydan Hemşire

Nur Canoğlu Hekim

Nuran Kara Ebe

Nuray Kaya Sağlık Tek.(emekli)

Nuray Paçal Dişhekimi

Nurgül Durmaz Ebe

Nurhan Demirhan Hekim

Nursel Uygub Radyoloji teknikeri

Nurşen Özdemir Emekli hemşire

Nurten Eskiyurt Prof.Dr., FTR

Nurten Gül Emekli Hemşire

Nurullah Edebali Doktor

Oğuzhan Kılıç Hemşire

Oktay Durak Eczane Teknikeri Öğrenci

Onur Dağkoçak Sosyal Hizmet Uzmanı

Onur Karaca Hekim, Ortopedist

Onur Puryaz Sosyal Hizmet Uzmanı, BRSHH SES İşyeri Temsilcisi

Orhan Köker Hekim, Manisa Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi

Osman Özdemir Doktor

Osman Yalman Tıp Doktoru, Radyoloji Uzmanı

Osman Yıldız Sağlık Memuru

Ozan Arslan Tıp Fakültesi Öğrencisi

Ozan Osmanoğlu Doktor

Öcal Taşer Hekim

Ömer Demirkıran Hekim

Ömer Hayyam Akpınar Radyoloji Teknisyeni

Önder Okalın Doktor

Örsan Deniz Urgun Doktor

Özay Demiray Uzman hekim

Özay Gokoz Hekim

Özge Atacan Hekim

Özge Şahin Biyolog

Özgen Öçalan Hemşire

Özgür Özyılmaz Hekim

Özlem Acar Sosyal hizmet uzmanı

Özlem Aydınalp Hekim, kardiyoloji uzmanı

Özlem Özkan Hemşire

Özlem Pehlivan Akademisyen

Pelin Aydoğan Sağlık kurumunda memur

Pınar Özdemir Hemşire

Rabia Kuşçuoğlu Sağlık Çalışanı

Rabia Tuğhan Veri giriş elemanı

Ragıp Gürsel Göz Hekimi

Rahmi Sever Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi

Ramazan Tanrıverdi Sağlık Personeli

Rana Aydın Ebe

Rana Savlu İşyeri Hekimi

Rayhan Bozabalı Hekim

Raziye Aktürk Ebe

Recep Çalmaç ATT

Rıdvan Şahin Psikolojik danışman

Rıza Erdem Deniz Diş Hekimi

S. Deniz Şahin Hemşire

Saadet Ülker Emekli Hemşire Öğretim Üyesi

Sabriye Akakıncı Eczacı

Saffettin Güner Sağlık Memuru

Sahre Çeliktaş Hemşire

Salih Kaya Doktor

Salih Yarkın Karataş İntörn doktor

Samir Çoklar Diş hekimliği ögrencisi

Savaş Çokbilir Temizlik

Sebile Avcı Eryaşar Hemşire

Seçil Karagöz Anestezi Teknikeri

Seçil Senem Erdoğan Sağlık çalışanı (sekreter)

Selçuk Görmez Dr., Kardiyoloji Uzmanı

Selin Ersan Diş hekimi

Selin Fırat Tıp öğrencisi

Selma Polat Hekim

Sema Özden Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı

Semanur Çakar Doktor

Semra Ustabaş Hemşire, SES İşyeri Temsilcisi

Sena Sancak hemşire

Senem Aslan Aile Hekimliği Uzmanı

Seniha Gül Hemşire

Sercan Yıldız Sağlık Öğrencisi

Serdar Sarıtaş Doktor

Serhat Sadi Kocaman Anestezi Teknikeri

Serhat Vapurluoğlu Doktor

Sernur Atıcı Fizyoterapist

Serpil Bulut Doktor

Serpil Erten Hemşire

Serpil Özdemir Hemşire

Servet Şahin Tokmak Hemşire

Seval Şendur Ülkenciler Hemşire

Sevda Coea Uz.Hemşire

Sevgi Kalaycı Hemşire

Sevinç Sertbarut Doktor

Seyit Ali Ertekin Hemşire

Sezen Dumanoğlu Sağlık Çalışanı

Sibel Can Hemşire

Sibel Gören Kandemir Aile Hekimi

Sibel Gülbitti ATT

Sibel Yeniocak İç hastalıkları uzmanı

Sultan Göçmen Temizlik Personeli

Sultan Hekimoğlu Hekim, göğüs hastalıkları uzmanı

Süleyman Hoş Teknisyen

Sümeyye Şevval Demez Doktor

Şengül Meydan ATT

Şennur Peker Sterilizasyon personeli

Şeyda Arslandoğan Hemşire

Şeyda Sönmez İşyeri Hekimi

Şeydanur Sevmez İlk ve Acil Yardım Teknikeri

Şeyma Eren Biyolog

Şule Topkaya Doktor

Şule Yeşilbaş Diyaliz teknikeri / hemşire

Şükran Ulus Hemşire

Tahir İzatoğlu Hekim

Tayfun Çilenti Soğutma Teknisyeni

Tayfun Şahinkanat Prof.Dr., Üroloji

Tijen Çağlar İş Sağlığı ve Güvenliği

Tolga Binbay Doç. Dr., Psikiyatrist

Tuba Tekin Sağlık Teknikeri

Tufan Fırat Göksel Sosyal Hizmet Uzmanı

Tuğba Kutluca Sağlık Tıbbi sekreter

Tuğba Eryiğit Ar.Gör., Farmakoloji

Tuğba Söyler intern doktor

Tuğçe İyioldu Ebe

Tuna Çelik Hekim

Tülay Akkaş Hemşire, THD İzmir Şube Eski Başkanı

Türkay Yalın Emekli Radyoloji Uzmanı

Ufuk Hürşat Hüşan Diş hekimi

Uğur Karataş Doktor

Ulaş Erdoğan Eczacı

Umut Atacan Diş Hekimi

Umut Kaya Psikolog

Ülkü Belkıs Karlı Diş hekimi

Volkan Kavas Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üni. Tıp Fak.

Yaprak Üredi Uygun Fizyoterapist

Yasemin Doğan Acil sekreteri

Yasemin Doğan Okçu Hemşire

Yasemin Tanışık Hemşire

Yeter İkibudak Eczacı

Yusuf Besim Sıkar Doktor

Yüksel Engin Gökmen Hemşire

Yüksel Yüksel Hekim, acil tıp uzmanı

Zafer Çelik Hekim

Zafer Ercan Hastabakıcı

Zahide Nihal Kahraman Hekim, intaniye uzmanı

Zeki Gül Hekim, İç Hastalıkları Uzmanı,Evrensel Gazetesi Yazarı

Zeliha Ucar Röntgen

Zeynep Ağca Hasta temsilcisi

Zeynep Defne Çimen Sağlık öğrencisi (eczacılık)

Zeynep Günay Hemşire

Zeynep Güven Psikolog

Zeynep Mert Hemşire

Zeynep Yılmaz Asistan Doktor

Zorlu Paksoy Hekim

Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı

Zümrüt Umakoğlu Hemşirelik