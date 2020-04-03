475 sağlık çalışanının imzasıyla: Talepler deklarasyonu

475 sağlık çalışanı, hekiminden hemşiresine, diş hekiminden teknisyenine yeni koronavirüs salgınının ülkemizde hızla ilerlemesine karşı 10 maddelik bir talepler deklarasyonu yayınladılar.
Kısa bir süre süre önce 600’den fazla sağlık çalışanının koronavirüse bağlı olarak hastalandığının bildirildiği koşullarda üç gün önce ilk sağlıkçı yaşamını yitirmişti.
Taleplere ve isimlere şu siteden ulaşılabilir:
Sağlık çalışanlarının talepleri şunlar:
1) Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır.
2) Tanı konulup ayaktan tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet garantisine alınmalıdır.
3) Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca arttırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır.
4) Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır.
5) Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır.
6) Gebeliği olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır. İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir.
7) Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir kısmı Kovid-19’lu hastalardan ayrılmalıdır.
8) Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır.
9)Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır.
10) Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi Kovid-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir.
Deklarasyonu ileri süren sağlık çalışanları
A. Meral Genç Doktor
A.Seda Karahan Hekim
Adliye Sözkesen Hemşire
Adviye Filiz Karahan Eczacı
Ahmet Bakır Hekim
Ahmet Borazan Radyoloji Teknikeri
Ahmet Hamdi Demir Hekim
Ahmet Mehlepçi Aile Hekimi
Ahmet Ozan Özgen Eczacı
Ahmet Selçuk Atalay Doktor
Ahmet Soysal Hekim, Halk Sağlığı Uzmanı
Ahmet Tanrıkulu Doktor
Akif Akalın Halk Sağlığı Uzmanı
Alattin AYDOĞDU Sosyal Çalışmacı
Ali Çiftçi Sosyal Hizmet Uzmanı
Ali Haydar Temel Hekim, acil tıp uzmanı
Ali Kemal Akgül Hemşire, Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi
Ali Kuserli Psikiyatrist
Ali Ozan Erdem Laborant
Ali Rıza Ayder Doç. Dr., Üroloji Uzmanı, Bozyaka Eğt.ve Araş. Hastanesi eski başhekimi
Ali Rıza DEMİRBULAT Hekim
Ali Rıza Karabulut Hekim
Ali Yeniocak Hekim, Nöroloji Uzmanı
Alper Tecer Psikiyatrist
Altan Ozkaya Hekim
Altay Köken Tıp doktoru
Arda Kurşunoğlu Uzm. Eczacı
Asena Yılmaz Doktor
Asil Çoban Eczacı
Aslı ARAS Ebe
Aslı Çönkü Doktor
Aslı Kısakürek Diş hekimi
Aslıhan Çakaloğlu Uzman Hekim
Asuman İkibudak Hekim
Atilla Özdemir Hekim
Aybüke Kara Hemşire
Ayca Yaganglu Doktor
Aykut Sağır Psikolog
Ayla Cora Hemsire
Aynur Kavak Hemşire
Aynur kucuksahin Memur
Aynur Ökten Hemşire
Ayse Ozturk Hekim, İş Sağlığı
Aysun İnan Sosyal Hizmet Uzmanı (SES İş Yeri Temsilcisi )
Aysun Şahin Ebe
Ayşe Erdem Hemşire
Ayşe Yetişen Hemşire
Ayşegül Turanlı Doktor
Ayşenur Aydoğan Yentürk Hekim
Aytül Erkul Hekim
Azimet Özdemir Hekim
Bahar Boğa Veri Giriş Personeli
Bahtiyar Kaymak Röntgen Teknisyeni
Barış Veli Akın Doktor
Başak Karagöz Okutan Klinik Psikolog
Batuhan ÇEVİRGEN Doktor
Bedir Bozkurt Eczane personeli
Begüm Alyürük Hekim
Begüm Kıran Diş hekimi
Belis Tozlu İntern
Belma Kaya Bekfelavi Hekim
Berfin Güler Psikolog
Berkay Ünlü Hekim
Berna Arapaslan Doktor
Berrin Banu Bıçakçı Hemşire
Betül Kuyucu Jin. Op. Doktor
Bilgehan AÇIKGÖZ Akademisyen (Halk sağlığı uzmanı)
Birsen Sarıgeçili Acil Tıp Teknisyeni
Burak İsmanur Psikolog
Burcu Erçakmak Güneş Hekim
Burcu H. Kaya Doktor
Burcu Taşar Hekim
Burçin Cihan Dr. Klinik Psikolog
Büşra Özlükan Çimen Ebe
Bülent Cengiz Prof. Dr., Gazi Üni.Tıp Fak. Nöroloji AbD
Bülent Kundak Hekim, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Sevim Sağlık Personeli
Büşra Eker Diyaliz Hemşiresi
Can Kayabal Aile Hekimi
Canan Bakırcı Doktor
Candan Coşkun Hekim
Cansu Bakır Hemşire
Cansu Kaymak Hemşire
Cansu Yıldız Hemşire
Cem Kılınç Eczacı
Cem Taylan Erden Hekim
Cemil Uygur Prof. Dr., Üroloji Uzmanı
Cemre Naz Bakır Eczane İşçisi
Cenk kavut Diş hekimi
Ceren Atlı Doktor
Ceren Göker Doktor
Ceren Günenç Beşer Doktor
Ceylan Demir Sekreter
Cumhur İzgi Hekim
Çağatay Bölgen Hekim
Çağlayan Üçpınar Tıp Doktoru
Çiğdem Alaca Hemşire, Muğla Üni.Fethiye Sağlık Y.O. Öğretim Üyesi
Çiğdem Arı Sağlık öğrencisi
Çiğdem Çiftçi Hemşire
Çiğdem Kafkas Diş hekimi
Çiler Büyükatalay Doktor
Damla Burcalı Radyoloji teknikeri
Damla Yeşilpınar Araştırma Görevlisi
Defne Satgan Gouban Psikolog
Demet Şenol Fizyoterapist
Deniz Akın Hemşire
Deniz Arık Binbay Psikiyatrist
Deniz Kılıçlıoğlu Aile Hekimi
Derman Boztok Emekli Hekim, Halk sağlığı uzmanı
Derya Göçmen Sekreter
Dilan Kartal Hemşire
Dilara Karakaya Diyetisyen
Dilay Tunca Doktor
Dilek Hilal Ant Hekim
Duran Kıymazaslan Akademisyen
Duygu Tekin Psikolojik Danışman
Duygu Yirmibeş Hekim
Ebru Basa Aile Hekimi
Ebru Hasanoğlu Hemşire
Ebru Kavak Özkasap Hemsire
Ebru Tombak Doktor
Ece Sonay Karaman Hemşire
Eda Mermi Hekim, dahiliye uzmanı
Eftal Yıldırım Hekim
Egemen Acarkol Eczacı
Egemen Aktaş Doktor
Ekin Sönmez Psikiyatrist
Ekin Yılmaz Radyoloji Teknikeri
Ekrem Talay Hekim
Ela Eminkahyagil ÖzçelikHekim, dermatoloji uzmanı
Elcaniye GezekDoktor
Elif Deliceo Doktor
Elif Ruşen Hekim, Dahiliye Uzmanı
Elif Sevinç Hemşire
Elif Seymen Pratisyen Hekim
Elif Tetik Acar Hemşire, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi Örgütlenme Sekreteri
Elif Uzer Psikolog
Elifcan Karacan Hekim
Emel Filik Öztürk Hemşire
Emel Güneş Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üni.Tıp Fak.
Emine Özdemir Hemşire
Emir Güzel Eczacı
Emrah Kırımlı Aile Hekimi
Endam Köybaşı Psikiyatrist
Ender Düzcan Prof. Dr., Patoloji Uzmanı
Enes Kırval Hemşire
Engin Köse Uz. Hemşire
Eralp Çevikalp Hekim
Eren Ezgi Gevher Psikiyatrist
Erendiz Atasü Prof.(Emekli Ecz.)
Erhan Nalçacı Prof. Dr., Hekim
Esengül Basa Hekim
Esra Dere Ebe
Esra Emral Ateşçi Hekim
Esra Kaya Sekreter
Esra OkanDoktor
Evrim Gökçe Fizyoterapist
Eylem Çalışkan Hemşire
Eylem Ergün Becerik Hemşire
Eylem Eroğlu Hemşire
Eylem Yentürk Göğüs Cerrahisi Ar.Gör.
Ezel İnselöz Hekim, Anestezist
Fadime Düzgöl Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
Fadime Keskin Doktor
Fadime Sağlam Röntgen teknisyeni
Fahri Arslan Hekim
Faruk Küçük Tıbbi Laborant
Fatih İyibaşlar Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Fatih Öztemel Acil Tıp Teknisyeni
Fatma Figen Ermiş Hemşire
Feride Tuğçe Elibol Hemşire
Ferihan Menendiz Hemşire
Feriyde Çalışkan Acil tıp doktoru
Figen Demirtaş Başhemşire
Filiz Budak Hemşire
Filiz Emir Biyolog
Filiz Gürbüz Hekim
Filiz Özdemir Diş Hekimi
Fulya Arman Eczacı
Funda Aydıner Tıbbi sekreter
Fürüzan Yazıcı Psikolog
Gamze Özdemir Hemşire
Garip Özelsoy Hekim
Gaye İflazi Hemşire
Gerçek Delikan Ebe
Gizem Çetiner Hemşire
Gökçe Cihan Üstündağ Dr. Öğr. Üyesi, Eczacı
Gökçe Gülizar Akyüz Psikoloji Öğrencisi
Gökçe Silsüpür Doktor
Gönül Arslan Klinik Destek Personeli
Gülseven Seven Emekli Anestezi Teknisyeni.
Gülümser Arslan Hemşire emekli
Gül Batum İntörn doktor
Gül Esen İçten Prof.Dr., Hekim
Gül Polat Hekim
Gül Şendil Prof.Dr.,Psikoloji
Gülay Erken Emekli hemşire
Gülay Sevindik Tıbbi sekreter
Gülçin Koç Hekim
Gülden Varan Prof.Dr.,Radyoloji
Güler Cevizci Kır Hemşire
Gülistan Bodur Hemşire
Gülperi Pütgül Köybaşı Psikiyatrist
Gülseren Atal Hemşire
Gülseren Kılıçcıoğlu Sağlık teknikeri
Güneş Puryaz Psikolog
Habibe Bala Diyaliz
Hafize Dilek Altındiş Hemşire
Hakan Uçar Hekim,radyoloji uzmanı
Halil Özdemir Tıp doktoru
Haluk Köse Diş hekimi
Hasan Andaçoğlu Emekli Doktor
Hasan Ilgaz Hekim
Hasan Semih Bilgin Psikiyatrist
Hasret Kılıç Uzman Odyolog
Hatice Akalay Hemşirelik Öğrencisi
Hatice Eracar Klinisyen
Hatice Foell Nurse Practitioner
Hatice Öztürk Hemşire
Havva Öztürk Hemşire
Hayati Yaşar Şimşek Doktor
Hazal Zelin Tepe Stajyer Fizyoterapist
Heybet Aslanoğlu Radyoloji Teknikeri
Hidayet Topal Hekim, ortopedi uzmanı
Hidayet Ünal Uzman hekim
Hikmet Gencel Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
Humeyra Durdu Hekim
Hülya Erdoğan Ebe
Hülya Kantarcı Hekim, radyoloji uzmanı
Hülya Yılmaz Diş Hekimi
Hüseyin Güven Hekim
Hüseyin Özdemir Sağlık Memuru
Hüseyin Topaloğlu Hekim
İdil Zorbozan Diş hekimliği öğrencisi
Ismahan Bozbey Doktor
Işıl Yıldırım Urgenç Eczacı
İbrahim Denizkıran Hekim, göğüs cerrahisi uzmanı,Bursa Şehir Hastanesi
İbrahim Temel Pratisyen hekim
İlkay Ayhan Altıntaş Diş hekimi
İlker Belek Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı
İlker Töral Hekim, KBB uzmanı
İlknur ünlü Hemşire
İnci Özgür İlhan Prof. Dr., Psikiyatri Uzmanı
İncilay Erdoğan Hekim
İsmail Oytun Hekim,ortopedi uzmanı
İsmet Gülüm Atılgan Hekim
Jale Dağlı Hekim
Kaan Günal Hekim
Kader Tekin İntern doktor
Kadriye Yaşar Halk sağlığı çalışanı
Kemal Biner Sağlık Çalışanı (Tekniker)
Kemal Köroğlu Doktor
Kemal Köroğlu Doktor
Kıymet Yılmaz Hemşire
Kutsiye Kıpal Hemşire
Kübra Gün Hemşire
Lale Açar Fizyoterapist
Levent Tasyikan Hekim
Levent Tuncel Hekim, radyoloji uzmanı
Leyla Demircan Hemşire
M.Buğra Üstündağ Eczacı
Malik Ejder Özpınar Ürün tanıtım temsilcisi
Mehmet Atal Anestezi Teknikeri, SES kurucu üyesi
Mehmet Aygen Doktor
Mehmet Kayacan Eczacılık
Mehmet Kızıldereli Hekim
Mehmet Özdoğan Prof.Dr., Genel Cerrahi
Mehmet Tapkan Hekim
Mehmet Yusuf Yaman Güvenlik Görevlisi
Mehmet Yünsel Pratisyen Hekim
Mehtap Türkay Halk Sağlığı Uzmanı
Melahat Sönmez Psikiyatrist
Melike Aktemur Hemşire
Melike Küçükbostan Laboratuvar çalışanı
Melis Yılmaz Psikolog
Melisa gülcan Fizyoterapist
Melisa Yeniocak Tıp Öğrencisi
Meral Kayan Hemşire
Mert Kara Sosyal Hizmet Uzmanı
Merve Nur Akyürek Hemşirelik
Merve Oytun Hekim, iç hastalıkları uzmanı
Merve Sezer Hemşire
Metehan Çakır Sağlık öğrencisi
Metin Akkoyun Doktor
Mevlüt Özkaran Sağlık Yönetimi
Mihriban Demir Sekreter
Mine Berkoğlu Emekli doktor
Mine Ece Trak İşyeri Hekimi
Mine Güneş Hemşire
Mine Önal Hekim
Murat Aydın Özel güvenlik
Murat Bolat Pratisyen Hekim/ Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı
Murat Kaynaroğlu Diş Hekimi
Murat Öçalan Hemşire
Mustafa Bahçalı işyeri hekimi
Mustafa Can Keskin Ecza Teknikeri
Mustafa Demirci İdareci
Mustafa Göbüt Aile Hekimi
Mustafa Güven Sağlık öğrencisi
Mustafa Hoş Biyomedikal
Mustafa Karaca Hekim
Mustafa Temir Tıbbi Mümessil
Mustafa Torun Hekim, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Mücahit Altuntaş Hekim, İç Hastalıkları Uzmanı
Müge Azizoğlu Fizyoterapist
Müge Padır Doktor
Müjgan Durmuş Hemşire
Mümine Varmış Hemşire
Münevver Özcan Hemşire
Münir Çelik Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi
Naci Sakarya SES Çanakkale Şubesi
Nalan Cengiz Doktor
Nalan Oğuzhanoğlu Prof.Dr.,Psikiyatri
Namık Kemal Sinanoğlu Hekim
Nazan Ural Perfüzyonist
Nazmiye Atalan Sosyal Hizmet Uzmanı
Necati Dedeoğlu Prof. Dr.
Nergiz hafızoğlu Sağlık öğrencisi
Nermin Sezgin Ebe
Nermin Usta Hemşire
Nesli Zağlı Psikolog
Nezire Öztürk Hemşire
Nilay Karaoğlu Veri Giriş Personeli
Nilgün Çaylayık Hemşire
Nilgün Güner Hekim, KBB uzmanı
Nilüfer Kök Tıp Doktoru
Nisan Pınar Kaydan Hemşire
Nur Canoğlu Hekim
Nuran Kara Ebe
Nuray Kaya Sağlık Tek.(emekli)
Nuray Paçal Dişhekimi
Nurgül Durmaz Ebe
Nurhan Demirhan Hekim
Nursel Uygub Radyoloji teknikeri
Nurşen Özdemir Emekli hemşire
Nurten Eskiyurt Prof.Dr., FTR
Nurten Gül Emekli Hemşire
Nurullah Edebali Doktor
Oğuzhan Kılıç Hemşire
Oktay Durak Eczane Teknikeri Öğrenci
Onur Dağkoçak Sosyal Hizmet Uzmanı
Onur Karaca Hekim, Ortopedist
Onur Puryaz Sosyal Hizmet Uzmanı, BRSHH SES İşyeri Temsilcisi
Orhan Köker Hekim, Manisa Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi
Osman Özdemir Doktor
Osman Yalman Tıp Doktoru, Radyoloji Uzmanı
Osman Yıldız Sağlık Memuru
Ozan Arslan Tıp Fakültesi Öğrencisi
Ozan Osmanoğlu Doktor
Öcal Taşer Hekim
Ömer Demirkıran Hekim
Ömer Hayyam Akpınar Radyoloji Teknisyeni
Önder Okalın Doktor
Örsan Deniz Urgun Doktor
Özay Demiray Uzman hekim
Özay Gokoz Hekim
Özge Atacan Hekim
Özge Şahin Biyolog
Özgen Öçalan Hemşire
Özgür Özyılmaz Hekim
Özlem Acar Sosyal hizmet uzmanı
Özlem Aydınalp Hekim, kardiyoloji uzmanı
Özlem Özkan Hemşire
Özlem Pehlivan Akademisyen
Pelin Aydoğan Sağlık kurumunda memur
Pınar Özdemir Hemşire
Rabia Kuşçuoğlu Sağlık Çalışanı
Rabia Tuğhan Veri giriş elemanı
Ragıp Gürsel Göz Hekimi
Rahmi Sever Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi
Ramazan Tanrıverdi Sağlık Personeli
Rana Aydın Ebe
Rana Savlu İşyeri Hekimi
Rayhan Bozabalı Hekim
Raziye Aktürk Ebe
Recep Çalmaç ATT
Rıdvan Şahin Psikolojik danışman
Rıza Erdem Deniz Diş Hekimi
S. Deniz Şahin Hemşire
Saadet Ülker Emekli Hemşire Öğretim Üyesi
Sabriye Akakıncı Eczacı
Saffettin Güner Sağlık Memuru
Sahre Çeliktaş Hemşire
Salih Kaya Doktor
Salih Yarkın Karataş İntörn doktor
Samir Çoklar Diş hekimliği ögrencisi
Savaş Çokbilir Temizlik
Sebile Avcı Eryaşar Hemşire
Seçil Karagöz Anestezi Teknikeri
Seçil Senem Erdoğan Sağlık çalışanı (sekreter)
Selçuk Görmez Dr., Kardiyoloji Uzmanı
Selin Ersan Diş hekimi
Selin Fırat Tıp öğrencisi
Selma Polat Hekim
Sema Özden Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı
Semanur Çakar Doktor
Semra Ustabaş Hemşire, SES İşyeri Temsilcisi
Sena Sancak hemşire
Senem Aslan Aile Hekimliği Uzmanı
Seniha Gül Hemşire
Sercan Yıldız Sağlık Öğrencisi
Serdar Sarıtaş Doktor
Serhat Sadi Kocaman Anestezi Teknikeri
Serhat Vapurluoğlu Doktor
Sernur Atıcı Fizyoterapist
Serpil Bulut Doktor
Serpil Erten Hemşire
Serpil Özdemir Hemşire
Servet Şahin Tokmak Hemşire
Seval Şendur Ülkenciler Hemşire
Sevda Coea Uz.Hemşire
Sevgi Kalaycı Hemşire
Sevinç Sertbarut Doktor
Seyit Ali Ertekin Hemşire
Sezen Dumanoğlu Sağlık Çalışanı
Sibel Can Hemşire
Sibel Gören Kandemir Aile Hekimi
Sibel Gülbitti ATT
Sibel Yeniocak İç hastalıkları uzmanı
Sultan Göçmen Temizlik Personeli
Sultan Hekimoğlu Hekim, göğüs hastalıkları uzmanı
Süleyman Hoş Teknisyen
Sümeyye Şevval Demez Doktor
Şengül Meydan ATT
Şennur Peker Sterilizasyon personeli
Şeyda Arslandoğan Hemşire
Şeyda Sönmez İşyeri Hekimi
Şeydanur Sevmez İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Şeyma Eren Biyolog
Şule Topkaya Doktor
Şule Yeşilbaş Diyaliz teknikeri / hemşire
Şükran Ulus Hemşire
Tahir İzatoğlu Hekim
Tayfun Çilenti Soğutma Teknisyeni
Tayfun Şahinkanat Prof.Dr., Üroloji
Tijen Çağlar İş Sağlığı ve Güvenliği
Tolga Binbay Doç. Dr., Psikiyatrist
Tuba Tekin Sağlık Teknikeri
Tufan Fırat Göksel Sosyal Hizmet Uzmanı
Tuğba Kutluca Sağlık Tıbbi sekreter
Tuğba Eryiğit Ar.Gör., Farmakoloji
Tuğba Söyler intern doktor
Tuğçe İyioldu Ebe
Tuna Çelik Hekim
Tülay Akkaş Hemşire, THD İzmir Şube Eski Başkanı
Türkay Yalın Emekli Radyoloji Uzmanı
Ufuk Hürşat Hüşan Diş hekimi
Uğur Karataş Doktor
Ulaş Erdoğan Eczacı
Umut Atacan Diş Hekimi
Umut Kaya Psikolog
Ülkü Belkıs Karlı Diş hekimi
Volkan Kavas Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üni. Tıp Fak.
Yaprak Üredi Uygun Fizyoterapist
Yasemin Doğan Acil sekreteri
Yasemin Doğan Okçu Hemşire
Yasemin Tanışık Hemşire
Yeter İkibudak Eczacı
Yusuf Besim Sıkar Doktor
Yüksel Engin Gökmen Hemşire
Yüksel Yüksel Hekim, acil tıp uzmanı
Zafer Çelik Hekim
Zafer Ercan Hastabakıcı
Zahide Nihal Kahraman Hekim, intaniye uzmanı
Zeki Gül Hekim, İç Hastalıkları Uzmanı,Evrensel Gazetesi Yazarı
Zeliha Ucar Röntgen
Zeynep Ağca Hasta temsilcisi
Zeynep Defne Çimen Sağlık öğrencisi (eczacılık)
Zeynep Günay Hemşire
Zeynep Güven Psikolog
Zeynep Mert Hemşire
Zeynep Yılmaz Asistan Doktor
Zorlu Paksoy Hekim
Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı
Zümrüt Umakoğlu Hemşirelik