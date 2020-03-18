Ziya Selçuk: Meslek liselerinde maske üretimine başlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde, temizlik malzemelerinden sonra yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını önlemleri kapsamında ilk maske üretimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabında, "Maske üretimine başladık. Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık" diye yazdı.

Maske üretimine başladık Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık. https://t.co/r1upCn8s8G — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2020

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "meslek liselerinin bu zor dönemde ülkesinin yanında olduğunu, gelen yoğun talep üzerine üretim kapasitelerinin artırıldığını" söyledi.

Özer, şöyle konuştu: "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm iller hızla maske üretimine girdikçe talepler en kısa sürede ve en makul fiyatla karşılanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. N95 standardında üretim yapan il sayısını 3'ten 7'ye çıkardık. Cerrahi maske üretecek il sayısını 21'e, okul sayısını ise 37'ye çıkardık."

ÜRETİM YAPILACAK YERLER BELİRLENDİ

Sitede yer alan açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Maske üretimi için başlatılan çalışmalar hızla üretime dönüştü. Hem N95 standardında maske hem de basit cerrahi maske üretimi için 14 pilot il seçilmişti. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı üzerine, seçilen okullara yoğun talep geldi. Bunun üzerine üretim kapasitesinin artırılmasına karar verildi. N95 standardında maske üretimi İstanbul, Bursa ve Hatay'da planlanmıştı. Talep üzerine Mersin, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te de üretim yapma kararı alındı.



Diğer taraftan 14 ilde 30 okulda cerrahi maske üretimi planlanmıştı. Yoğun talep üzerine Bartın, Denizli, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'dan da birer meslek lisesi, cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alındı."