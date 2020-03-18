Tıbbi cihaz şirketinden kapağı daha ucuz maliyete üreten gönüllülere tehdit

İtalya'da bir tıbbi cihaz şirketi, 11 bin dolar maliyete ürettiği, KOVİD-19 tedavisinde gerekli olan bir kapak sistemini üç boyutlu yazılımla 1 dolara üreten bir grubu tehdit etti.

İtalya'da bir tıbbi cihaz şirketi, yeni koronavirüs tedavisinde gerekli olan bir kapak sistemini üç boyutlu yazılımla ucuz maliyete üreten bir grup gönüllüyü tehdit etti.

Business Insider'da yer alan habere göre, şirket kapağı 11 bin dolara üretirken, yazılımcı gönüllüler, söz konusu sistemi 1 dolar maliyetle üretebiliyor.

Ülkede bir hastanenin KOVİD-19 tedavisinde tükenen bu sisteme acil ihtiyacı olduğu, ancak şirketin yüksek maliyetten dolayı sistemi üretemediği belirtildi.

Bunun üzerine İtalyan Sistem Entegrasyonu Enstitüsü'nde çalışan Cristian Fracassi and Alessandro Ramaioli adlarında iki gönüllü, şirkete sistemin üç boyutlu yazılımını daha ucuz maliyete üretme teklifinde bulundu.

Şirketin bu teklifi reddettiği ve Fracassi ve Ramaioli'yi patent davası açmakla tehdit ettiği belirtildi. İkili, buna karşın sistemi üç boyutlu üretmeye başladı.

İkilinin ürettiği sistemin 10 hastada işe yaradığı kaydedildi.