İtalya'da bir günde 3,500 yeni vaka kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 vakaları bir gün içerisinde 3,500 artarak virüsün İtalya'ya geçmesinden beri en yüksek artışı gösterdi.

İtalya Sivil Savunma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli bugün yaptığı açıklamada, İtalya’nın yeni koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 24 saat içinde 3.500'den fazla arttığını ve 175 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle İtalya'da toplam ölü sayısı 1.411'e çıkmış oldu.

Kovid-19'un İtalya'ya sıçramasından beri en fazla ölüm bir önceki 24 saatlik zaman diliminde 250 olarak kaydedilmişti.



Vaka sayısındaki 3.500'ye yakın artışla tüm vakaların sayısı 21,157'e ulaşmış oldu, bu bugüne kadar ki en yüksek artış. Vaka artışı dün 2,547 olarak kaydedilmişti.

İtalya, geçtiğimiz hafta ilan edilen karantinaya rağmen Avrupa'nın en kötü etkilenen ülkesi ve dünyada virüsün en hızlı yayıldığı yer.

13 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni koronavirüs pandemisinin merkez üssünün, bildirilen yeni vakaların büyük ölçüde azaldığı Çin'den, çoğu ülkenin enfeksiyonlarda ve ölümlerde bir artış gördüğü Avrupa'ya taşındığını açıkladı.



Dünyadaki yeni koronavirüs vakalarının sayısı 145.000'i aştı, bunların 5.400'den fazlası ölümle sonuçlandı.

